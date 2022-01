Afrique: Publication - "L'Afrique face au défi de sa sécurité numérique" de Chrysostome Nkoumbi-Samba

Chrysostome Nkoumbi-Samba compile, dans le premier des vingt-cinq volumes prévus, les grandes lignes des communications recueillies auprès des experts de la plateforme Afrik@Cybersecurite et Partenaires lors des "Cyber-Afrik-Tour" 2020 et 2021.

La présentation officielle du premier ouvrage est prévue le 20 janvier prochain. D'ores et déjà sont cautionnées, dans ce recueil, les notions essentielles des travaux des étapes de sensibilisation faites à l'égard des décideurs africains. Chrysostome Nkoumbi-Samba, ayant coordonné ces travaux et auteur de cet essai, démontre que l'heure n'est plus à la retenue. Il établit l'hypothèse selon laquelle il revient aux décideurs d'œuvrer pour des modèles de société qui assurent l'épanouissement des citoyens grâce aux avancées technologiques.

Dans ce volume 1 de L'Afrique face au défi de sa sécurité numérique, l'auteur pose le postulat de la prise de conscience du politique africain à l'égard de la transformation numérique en cours sur le continent et au-delà de ses frontières, la covid-19 ayant, bien entendu, contribué à son accélération. Il reprend à son compte les propos des experts et démontre que l'expertise africaine est bien présente pour assurer l'accompagnement nécessaire dans le nouveau monde.

C'est dans ce nouveau paysage que les Etats africains mettent en place les plans nationaux de développement dits de nouvelle génération. C'est le cas, par exemple, pour le Congo Brazzaville, avec " l'opérationnalisation du Plan national de développement 2022-2026 " pour relever les défis sociaux, gage de succès du projet de société du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

De ce fait, selon l'auteur, la mise à disposition du coffret L'Afrique face au défi de sa sécurité numérique, avec ses vingt-cinq volumes, constituera, pour les années à venir, le socle de la nouvelle stratégie d'accompagnement par le numérique de confiance proposée par la plateforme Afrik@Cybersecurite aux Etats, aux institutions et aux entreprises africaines qui devront, au fur et à mesure, s'adapter aux réalités du monde d'aujourd'hui, en se réinventant en permanence dans un contexte contraint.

Pour montrer et illustrer le continuum entre cette collection et le nouveau rôle des Etats africains dans le contexte post-covid, Chrysostome Nkoumbi-Samba s'exprime en ces termes : " Dis-moi, quels sont tes choix stratégiques pour que la science autour du risque cyber soit valorisée et financée, que les professionnels nationaux actifs autour de ce risque au sein des institutions de la république soient reconnus à leur juste valeur, que leurs conseils soient écoutés et que des investissements soient réalisés pour que, sur ce sujet, la mise en œuvre du Plan dational de Développement 2022-2026 reste à la pointe et que nous puissions, collectivement, être fiers d'être un exemple et, pourquoi pas, devenir un phare pour les autres pays ? Alors, je te dirai comment sera dans le cadre du cyber sécurité, le Congo de 2026, l'Afrique de 2030, puis celle de 2063 ...".

Chrysostome Nkoumbi-Samba est expert international franco-congolais en cyber-sécurité, président de la plateforme Afrik@Cybersecurite, également président du Comité scientifique Forum Brazza Cybersecurity, et secrétaire général de la Fédération africaine de cyber-sécurité. Dans le cadre de ses fonctions, il exerce en tant que directeur associé au sein du cabinet parisien NP consultant, expert associé au sein de Waleka Kitoko cabinet d'avocats.

https://www.coollibri.com/bibliotheque-en-ligne/chrysostome-nkoumbi-samba/le-politique-et-le-numerique_273360