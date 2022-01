Cameroun: Autoroute Yaoundé-Nsimalen - C'est ouvert

Le ministre Célestine Ketcha Courtes a procédé hier à la mise en service officielle de la section rase campagne de cette infrastructure.

L'automobiliste qui entre dans la ville de Yaoundé partant de l'Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen ou en provenance de la région du Sud peut désormais rallier plus rapidement le centre-ville. Ceci en empruntant la section rase campagne de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen, longue de 10,8 Km, ouverte depuis hier à la circulation. Le feu vert a été donné par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Célestine Ketcha Courtes hier au cours d'une cérémonie officielle, en présence du ministre des Transports, Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe.

Il faut dire que l'axe routier mis en service hier, relève d'un projet autoroutier d'un linéaire global de 23,1Km destiné à desservir l'Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Il représente la section dite rase campagne de ladite infrastructure. Longue de 10,8 Km elle est repartie de 2x3 voies, de trois échangeurs à Nsimalen, Meyolo et Ahala, de trois passages supérieurs et des ouvrages de drainage des équipements de sécurité et autres traitement de zones marécageuses. D'après Barhoumi Bauhafes, chef de la mission de contrôle du groupement Studi International/Cenor/Ecta-Btp, les travaux sont achevés. Cependant, il reste à réaliser quelques travaux confortatifs, mais rien qui ne soit de nature à remettre en cause la mise en service de l'autoroute.

C'est donc une véritable innovation qui confère à la capitale un nouveau visage et ouvre la voie au développement des différents villages du tracé : Ahala I, Ahala II, Abome, Toutouli, Minkan et Meyo. A travers le maire de Yaoundé III, Lucas Owona, le chef d'Ahala II et le maire de Bikok, Cresssence Ottou, ces différents groupements ont exprimé leurs remerciements pour ce cadeau qui constitue une voie de communication avec la zone urbaine.

Cris de joie, danses et cadeaux ont matérialisé la gratitude de ces populations au chef de l'Etat. Pour le Minhdu la mise en service de cet axe constitue l'expression du triomphe de l'orgueil patriotique d'une nation. Une fierté qui doit donc faire l'objet d'un usage responsable, ce d'autant plus qu'il comporte des pôles de développement bientôt en marche.

Aussi, Célestine Ketcha Courtes a-t-elle sensibilisé les populations à l'utilité d'une autoroute qui, d'après elle, constitue une voie rapide où les automobilistes roulent à grande vitesse.