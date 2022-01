Cameroun: Centre d'accréditation d'Olembe - Ça grouille

Depuis le lancement des opérations vendredi dernier, plus 1500 badges ont déjà été délivrés aux différents usagers.

Ça grouille déjà de monde au centre d'accréditation d'Olembe à Yaoundé. Le 3 janvier dernier, en tout début d'après-midi, on dénombrait plus d'une centaine de jeunes agglutinés devant les stands aménagés pour accueillir les usagers. Alignés ou assis dans les stands, ces volontaires trépignaient d'impatience, en attendant leurs badges. C'est le cas de Soterine Oloa, volontaire, qui a dit ne pas se laisser décourager par la canicule, l'essentiel étant pour elle de décrocher son " sésame ". " Je préfère avoir mon badge assez tôt et passer à autre chose. Pour l'instant, le service est rapide, il faut en profiter ", explique-t-elle.

Le principe est simple. L'usager se fait identifier par l'un des agents placés à l'entrée du stand dédié, puis est orienté vers l'un des opérateurs. Ce dernier procède aux vérifications des pièces exigées : imprimé du mail contenant le code envoyé par la Confédération africaine de football (CAF), pièce d'identité du demandeur. Une photo portrait 4x4 est prise puis l'impression du badge est lancée sur une imprimante située à quelques pas du poste d'identification. Cela ne prend pas plus de cinq minutes.

Depuis le lancement des accréditations le 31 décembre dernier, plus de 1500 personnes ont été reçues dans ce centre. Soit une moyenne de 250 à 300 personnes par jour, selon Lohik Mbolang Ngueguang, volontaire. Et le nombre va grandissant, au fil des jours. Normal. Au moins dix opérateurs ont été mobilisés et sont répartis sur les huit postes de travail installés à l'intérieur du stand principal. 23 autres volontaires assurent la liaison entre les différents opérateurs et ceux qui arrivent dans ce centre pour se faire établir leurs badges.

Côté sécurité, des dispositions particulières ont également été prises. Des officiers des forces de sécurité montent la garde. Ce qui permet aux chauffeurs de la CAF, techniciens de billetterie, journalistes, officiers de liaison des différentes équipes ainsi que le personnel du comité d'organisation qui défilent dans ce centre de ne pas y passer trop de temps.