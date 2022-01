Cameroun: Loisirs - Les acteurs outillés

Le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maigari, a présidé hier un atelier de renforcement des capacités des promoteurs de ce secteur.

Plus que quelques jours et le Cameroun accueillera des milliers de touristes et de visiteurs venant du monde entier dans le cadre de la 33e Coupe d'Afrique des nations de football. Pour permettre aux promoteurs des loisirs d'assurer un meilleur service aux visiteurs et touristes, le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs (Mintoul), Bello Bouba Maïgari, a présidé hier, un atelier de renforcement des capacités de ces acteurs.

Le Mintoul a rappelé que la mission de son département ministériel est de développer et de promouvoir l'accès aux loisirs sains et éducatifs pour toutes les tranches d'âge et catégories sociales, sans distinction aucune. Pour ce faire, ces travaux ont pour mission de renforcer les capacités des intervenants de ce secteur à l'effet d'offrir aux touristes de la CAN TotalEnergies 2021 les meilleurs services, afin qu'ils aient envie de revenir au Cameroun. Selon lui, la préoccupation du gouvernement est de faire des activités et des établissements de loisirs, des outils de développement socio-économiques et culturels pour la promotion de la destination Cameroun.

Car, il va sans dire que l'industrie des loisirs est appelée à jouer un rôle primordial, susceptible d'assurer une croissance économique à forte valeur ajoutée. Toutes choses qui requièrent une qualité de services irréprochable et offerte par des professionnels formés. " Cet atelier vise à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des promoteurs des établissements et associations de loisirs, en matière d'encadrement et d'organisation des activités de loisirs, dans un contexte de crise sanitaire et de transfert de compétences ", a conclu le Mintoul.

Des experts du ministère de la Santé publique et de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) ont été mis à contribution. Plusieurs exposés sur des thèmes divers et variés ont été présentés. Le cadre normatif de l'organisation des activités de loisirs, hygiène, la santé et la protection contre la pandémie du Covid-19, la planification, le suivi et l'évaluation des activités dans une activité, entre autres. Il s'agit aussi, de faciliter à l'ensemble de la population, l'accès aux activités et lieux de pratique de loisirs, afin de contribuer à son épanouissement, son mieux-être et à l'amélioration de sa qualité de vie.