Algérie: El-Oued - Le partenariat public-privé, thème d'un prochain séminaire international

El-Oued — Le partenariat entre les secteurs public et privé sera au centre des travaux de la deuxième édition du séminaire international Finances et Affaires, prévue les 24 et 25 janvier courant à El-Oued, a-t-on appris des organisateurs.

Cette rencontre académique par visioconférence a été programmée dans le sillage des démarches des partenaires sociaux pour un accompagnement de l'approche prospective des pouvoirs publics concernant une synergie

Public-Privé, en tant que levier efficient d'un développement durable, actuellement au cœur des priorités du Gouvernement, a affirmé le président du séminaire, président de la Chambre de commerce et d'industrie "CCI-Souf", Nabil Kenouaâ.

Le Président du comité scientifique du séminaire, Dr. Noureddine Djouadi (Université d'El-Oued) a indiqué, de son côté, que la rencontre focalisera sur le partenariat Public-Privé, en tant qu'approche contenue dans l'esprit des réformes économiques préconisées par les pouvoirs publics comme option stratégique visant une "bonne" gestion des infrastructures économiques, notamment en termes de financement et de management.

Au programme de ce séminaire, auquel prendront part également des académiciens de Libye, Mauritanie, Tunisie, Mali, Niger et Sénégal, sont prévus huit (8) sessions scientifiques qui se pencheront notamment sur la notion de partenariat Public-Privé, la réalité et le volume de ce type de partenariat, les mécanismes de son renforcement et de son développement, ainsi que sur des modèles d'expériences réussies dans le cadre de ce partenariat.

Deux ateliers de formation sont aussi prévus et concerneront le cadre législatif (économique et juridique) du partenariat Public-Privé en Algérie, ainsi que la transition numérique et son impact sur l'amélioration du climat général de ce mode partenarial.

Le séminaire est organisé par la "CCI-Souf", en coordination avec l'Université "Chahid Hamma Lakhdar" d'El-Oued.