Afrique: Le Conseil révolutionnaire du Fatah salue le soutien politique et matériel de l'Algérie au peuple palestinien

Ramallah — Le Conseil révolutionnaire du mouvement Fatah a affirmé que le prochain sommet arabe prévu en Algérie sera une occasion pour mettre la cause palestinienne au devant de la scène en tant que cause centrale de la nation, saluant le soutien politique, matériel et moral apporté par l'Algérie au peuple palestinien et à sa cause juste ".

Cette annonce a été faite lors de la 9ème session du Conseil révolutionnaire tenue lundi et mardi dernier au siège de la présidence dans la ville de Ramallah, au cours de laquelle la question du danger de la période actuelle et l'importance de la résistance face à l'occupant israélien a été passée en revue, ainsi que l'impératif d'élargir la participation aux manifestations de la résistance populaire dans tous les sites.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué les défis imposés au peuple palestinien et l'importance de la prochaine réunion du conseil central de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), durant lequel des décisions importantes seront prises pour assurer les droits du peuple face à la campagne de colonisation.

Le conseil a décidé de considérer le discours du président Mahmoud Abbas devant l'Assemblée générale onusienne en septembre dernier comme une feuille de route nationale et politique.

Après avoir écouté le rapport du secrétariat et celui de la commission centrale, le conseil révolutionnaire a indiqué que le mouvement du Fatah est aujourd'hui uni plus que jamais face à l'occupation et est avec son peuple sur le terrain quelque soit le prix à payer.