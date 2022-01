Afrique: CAN 2021 - Il retrouve la liste après avoir été écarté - Le malheur de Belarbi fait le bonheur de Jebali !

Il retrouve le camp du Club Tunisie une semaine après l'avoir quitté. Issam Jebali est convoqué de nouveau pour remplacer Firas Belarbi, forfait pour la CAN à cause d'une grave blessure musculaire.

Le joueur devra percevoir sa convocation pour la CAN comme une justice divine. Lui qui a attendu longtemps sa première convocation en équipe nationale pour n'y finalement rester que trois jours. Issam Jebali doit être un homme heureux depuis mardi soir. Le sélectionneur national a décidé de le rappeler pour remplacer Firas Belarbi, forfait pour la CAN suite à une déchirure musculaire contractée avec son club, Ajman.

C'est que l'article 72 du règlement de la CAN permet le remplacement d'un joueur inscrit dans la liste définitive s'il est grièvement blessé : "Un joueur de la liste définitive ne pourra être remplacé que s'il a été gravement blessé au plus tard vingt-quatre (24) heures avant le début du premier match de son équipe. Son remplacement doit être approuvé par écrit par la commission médicale de la CAF, après réception et acceptation d'un certificat médical détaillé.

La commission médicale de la CAF rédigera un certificat attestant que la blessure est suffisamment grave pour empêcher le joueur de participer à la Coupe d'Afrique des Nations et remettra ce certificat à la commission d'organisation pour approbation. Une fois le certificat approuvé, l'association devra alors immédiatement désigner un remplaçant et en informer le secrétariat général de la CAF".

Bronn avec le groupe

La deuxième séance d'entraînement qui a eu lieu mardi, toujours au Stade Abdelaziz Chtioui de La Marsa, a connu la participation de Dylan Bronn, arrivé la veille à Tunis. Avec Bronn, ils étaient 25 joueurs à participer aux entraînements. Le groupe est, de ce fait, presque au complet. Youssef Msakni est convalescent après avoir contracté le Covid-19. Pour la même cause, Seifeddine Jaziri est à l'isolement alors que Firas Belarbi vient d'être déclaré forfait.

Ceci dit, Mondher Kebaïer, qui a déclaré lors de la conférence de presse tenue il y a une semaine : "Cette CAN va être particulière et difficile à négocier à cause du Covid-19, sans compter les éventuelles blessures", ira au Cameroun en technicien averti.

Le test contre la Sierra Leone annulé

Pour rappel, l'équipe de Tunisie devait disputer demain contre la Sierra Leone son unique match amical au programme. Par ailleurs, le départ pour Yaoundé, prévu aujourd'hui a été retardé à Samedi.

Cela dit, l'équipe de Tunisie abordera la CAN sans disputer le moindre match amical. L'unique test qui était au programme de la préparation ayant été annulé.

Sur le papier, le groupe de la Tunisie est à sa portée. Notre team national aura à affronter la Mauritanie qu'il connaît déjà bien. Un adversaire largement à sa portée à condition de le prendre très au sérieux. Les deux autres pensionnaires du Groupe F sont la Gambie et le Mali, deux adversaires coriaces, certes, mais pas impossibles à battre.