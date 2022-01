Afrique du Nord: L'ESS prépare la reprise - Lemerre sur tous les fronts

Le coach étoilé valide certaines pistes et se projette surtout.

A 25 ans, l'attaquant international algérien Tayeb Meziani, va vraisemblablement opter pour les Saoudiens d'Abha qui auraient formulé une offre conséquente pour s'attacher les services de l'ex-avant de Paradou et du Havre. Volet flux entrants, prenant les devants, le club phare du Sahel anticiperait actuellement le mercato estival (outre les emplettes réalisées récemment) pour dénicher de bonnes pioches. Ainsi, Aziz Chtioui, milieu offensif de l'Avenir Sportif de Soliman, a signé un précontrat qui le liera aux Etoilés jusqu' en 2025.

Le joueur devrait quitter le Cap-Bon en été et mettre le cap sur Sousse pour rejoindre le groupe de Roger Lemerre. Pur produit de l'Espérance Sportive de Tunis, Chtioui, 24 ans, a aussi évolué à l'Union Sportive Monastirienne et à l'Olympique de Médenine avant de passer à l'ASS en été 2019. Avec donc le recrutement du désormais ex-sociétaire de l'ASR, Marouen Saïdi (contrat jusqu'en 2025), l'arrivée de Houssem Ben Ali et Nabil Makni, le come-back d'Iheb Msakni et de Zied Boughattas, l'ESS aura forcément fière allure prochainement, même si Aymen Balbouli, Vinny Bongonga, Masmoudi, Louati et autre Slim Boukhanchouch, ne figureront pas dans les plans du staff technique. Enfin, volet pistes sérieuses à creuser, Lemerre aurait émis le vœu de récupérer l'ex-international olympique Hazem Haj Hassan, quelque neuf mois après son départ. Haj Hassan devra toutefois finaliser sa rupture avec le Club Sportif Sfaxien avant de passer à l'ESS.

Un début d'année chargé

Jusque-là donc, l'Etoile Sportive du Sahel s'active à renforcer son groupe dans la perspective d'un début d'année assez chargé avec une phase de groupe en C1 où les Etoilés, rappelons-le, figurent dans le même groupe que l'Espérance Sportive de Tunis, sans oublier la présence du Chabab Belouizdad (CRB) d'Algérie et Jwaneng Galaxy Football Club du Botswana (cendrillon du groupe). Et pour revenir au duel entre l'ESS et l'EST en C1, le bras de fer entre Radhi Jaïdi et Roger Lemerre s'annonce indécis, tel un face-à-face entre le disciple et son mentor.

Revues d'effectif

Passons enfin aux prochains tests de l'équipe. L'Etoile Sportive du Sahel a choisi ses sparinng-partners pour les deux matchs amicaux prévus ces jours-ci. Les Etoilés affronteront l'AS Rejiche ce samedi à Mahdia, et le CS Chebba, mardi prochain à Jammal. Nul doute que le coach français mettra à profit ces deux tests pour dessiner les contours de l'équipe étoilée.