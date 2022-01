Tunisie: Météo - Temps froid avec possibilité de chute de neige

Le temps sera froid et le ciel sera parfois très nuageux avec des pluies éparses qui seront provisoirement orageuses sur le Nord, et localement le Centre, et concerneront durant la nuit le Sud-est. Une chute de neige est possible sur les hauteurs ouest, de plus de 1 000 mètres.

Vent de secteur Nord au Nord et au Centre, ainsi que de secteur Ouest, au Sud, fort de 40 à 60 km/h près des côtes, et à faible à modéré de 15 à 30 km/h à l'intérieur du pays.

Mer très agitée au Nord à agitée, et localement très agitée dans le reste des côtes.

Les températures seront en baisse continue. Les maximales oscilleront entre 4 et 8 degrés dans les hauteurs Ouest, et entre 10 et 14 degrés dans le reste des régions et localement atteindront 16 degrés au Sud.