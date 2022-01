Cote d'Ivoire: Administration publique ivoirienne - De nombreux efforts déployés en vue de sa modernisation

Dans la perspective de bâtir une administration publique moderne, efficace et performante afin d'offrir des services de qualité à la hauteur des enjeux du développement et des attentes des populations, le gouvernement ivoirien s'est engagé, depuis 2012, dans une vaste réforme matérialisée par la digitalisation des procédures administratives, la déconcentration des services par la création de 33 Directions régionales sur toute l'étendue du territoire national, la construction, la réhabilitation et l'équipement de bâtiments administratifs.

La digitalisation de l'administration qui a l'avantage de mettre fin à la multiplicité et à la complexité des procédures administratives, à la lourdeur dans la délivrance des actes administratifs, à la corruption, etc., favorise un traitement des actes avec célérité au bénéfice des fonctionnaires. Permettant ainsi au fonctionnaire de disposer, en tout temps et en tout lieu, de son dossier administratif.

La modernisation de l'administration est visible également, à travers la mise en place d'une Direction des Systèmes d'Information pour assurer la digitalisation des procédures de gestion des Ressources Humaines de l'Administration publique.

Il s'agit, entre autres, de la gestion informatisée de la carrière des fonctionnaires, à partir d'une application dénommée Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l'Etat (SIGFAE), la numérisation des dossiers administratifs des fonctionnaires et l'informatisation du processus d'organisation des concours.

Les procédures administratives ont été dématérialisées dans plusieurs secteurs, notamment l'Education nationale, l'Economie et les Finances, le Budget, l'Agriculture, la Santé, le Tourisme, la Justice, les Eaux et Forêts, etc.

Toujours pour redynamiser le secteur et améliorer les indicateurs de la gouvernance, des outils numériques comme l'Outil de Collecte des Procédures administratives (OCPA) à l'adresse www.modernisation.gouv.ci, le portail www.servicepublic.gouv.ci et le portail citoyen " Miliê " (plateforme interactive de recueil, de traitement et de gestion des préoccupations des usagers du service public), ont été mis en place.

L'on compte aussi d'autres outils comme la maison du citoyen, le e-démarche, l'uniformisation de l'adresse électronique des ministères avec le e-gouv, ainsi que le profilage et la codification.

La dématérialisation administrative, levier indispensable pour la modernisation du secteur public, permet à l'Etat de disposer de données précises et fiables, d'éviter la fraude et le racket, facilite également l'accès au service public tout en renforçant la visibilité, les performances de l'administration et sa crédibilité sur le plan international.

Le processus de dématérialisation sera étendu à toutes les structures décentralisées.