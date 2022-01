Afrique: CAN 2021 - TikTok officiellement sponsor de la compétition

Le réseau social TikTok et la Confédération Africaine de Football (CAF) ont officialisé la signature d'un partenariat dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, qui débute ce dimanche 9 janvier.

TikTok sera Sponsor Officiel de la CAN organisée au Cameroun. Le réseau social de vidéos soutiendra également la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations Féminine TotalEnergies, Maroc 2022.

" La collaboration, négociée par AGON, entre TikTok et la CAF permettra aux fans de célébrer ensemble les moments inoubliables des tournois. Avec tout, du contenu et des faits saillants d'avant et d'après-match aux défis liés au football, TikTok deviendra un foyer pour l'esprit et la passion de ces événements sportifs emblématiques" , a écrit la CAF, dans un communiqué.

TikTok offrira à sa communauté de nouvelles façons de créer et de s'engager dans le football africain. Il y aura notamment des effets sympas dans l'application, un hub spécial pour les tournois ainsi que des fonctionnalités et des filtres sympas pour la communauté du football. Le responsable des opérations de contenu du réseau social pour l'Afrique, a expliqué, les motifs de son accord.

" Les fans africains n'ont pas pu se rassembler pour célébrer le beau jeu en raison de la réglementation COVID-19. Pour nous, c'est aussi l'occasion de communier à nouveau avec les fans de football du monde entier, à commencer par la très attendue Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies " a indiqué Boniswa Sidwaba.

Après avoir été partenaire du dernier de la précédente édition de l'Euro, TikTok s'associe donc à une nouvelle compétition internationale de football.

" Ce partenariat intervient alors que TikTok consolide sa position de plateforme incontournable pour les fans des football masculin et féminin avec les hashtags #football et #Soccer accumulant respectivement 273 et 108 milliards de vues à ce jour... Sur le continent, #AfricanFootball qui enregistre plus de 48,3 millions de vues est la preuve que les Africains sont friands de contenu sur le football "ajoute le communiqué.