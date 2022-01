Afrique: CAN 2021 - L'Algérie pleine d'ardeur, la Côte d'Ivoire handicapée, la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale veulent exister, le groupe E passé au scanner

Calendrier, présentation, joueurs à suivre... Voici tout ce que vous devez savoir sur le groupe E de la CAN 2021, composé de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra-Leone et de la Guinée Equatoriale.

Du 9 janvier au 6 février 2022, se déroulera au Cameroun, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Une compétition qui réunira 24 équipes reparties en 6 groupes de 4. Focus sur le groupe E.

L'Algérie, le tsunami

Récente vainqueur du Ghana (3-0), l'équipe algérienne balaie tout sur son passage. Invaincue lors de ses derniers matchs, elle inflige presque des corrections à ses adversaires. Ce qui lui a valu d'être la meilleure équipe africaine en 2021. Lors de la CAN 2019, elle s'était imposée 1 but à 0 face au Sénégal dans un match très disputé. Pour l'aventure camerounaise qui débutera dans plus de 72 heures, les poulains de Belmadi sont bien partis pour se succéder à eux-mêmes.

La Côte d'Ivoire sans Sylvain Gbohouo et d'autres joueurs

La FIFA a décidé de suspendre le gardien ivoirien pour utilisation de substance interdite aux sportifs. Il manquera donc la compétition, lui qui est le titulaire indiscutable des cages ivoiriennes depuis un bon moment. Pour le remplacer, Beaumelle a choisi Sangaré Badra Ali. Abdul Karim ou Ira Tapé Ebenezer. Outre Gbohouo, les Eléphants ivoiriens feront sans W. Boly, Gervinho, tous deux blessés. Aussi, Séko Fofana, qui performe en Ligue 1 Française, ne sera pas de la partie.

La 3e de la Sierra-Leone et de la Guinée Equatoriale

La Sierra Leone et la Guinée Equatoriale disputeront la troisième Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Co-organisatrice de la CAN 2012 et quatrième en 2015, la Guinée Equatoriale a en son sein plusieurs joueurs évoluant en Espagne. Et lors de cette CAN 2015, ils avaient été sortis (3-0) en demi-finale par le Ghana, finaliste malheureux. Cet épisode reste leur plus beau parcours dans une compétition continentale. Quant à la Sierra Leone, 107e au classement FIFA, elle s'est largement renforcée avec plusieurs joueurs binationaux. On note même la présence de Steven Caulker, ex international anglais, qui a notamment évolué dans des clubs tels que Tottenham et Liverpool. Par ailleurs, sierra léonais et équato-guinéens, moins attendues, joueront sans pression et sans complexe.

Les joueurs à suivre

Sébastien Haller est l'atout numéro 1 de cette équipe ivoirienne. Sans oublier le feu follet Wilfried Zaha, qui brille avec Crystal Palace, et aussi Franck Késsié, le métronome du milieu milanais. Du côté de l'Algérie, Riyad Marhez en fera voir de toutes les couleurs aux défenses. Il pourra compter sur l'attaquant Bounedjah, un temps courtisé par le FC Barcelone, pour concrétiser les merveilleuses passes. Slimani et le tentacule Raïs M'Bolhi, excellent portier, aideront aussi cette équipe algérienne. La Guinée Equatoriale et la Sierra Leone ont aussi dans leurs rangs des joueurs capable de faire bouger les ligne. Emilio Nsue, meilleur buteur équato-guinéen sera à surveiller. Tandis que les sierra léonais Umaru Bangura et Steven Caulker (ancien international anglais), mèneront leurs compatriotes.

Le calendrier du groupe E

Algérie - Sierra Leone (11 janvier, 13h)

Guinée Equatoriale - Côte d'Ivoire (12 janvier, 19h)

Côte d'Ivoire - Sierra Leone (16 janvier, 16h)

Algérie - Guinée Equatorial (16 janvier, 19h)

Côte d'Ivoire - Algérie (20 janvier, 16h)

Sierra Leone - Guinée Equatorial (20 janvier, 16h)