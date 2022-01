Congo-Kinshasa: Le cinéma congolais en deuil - Mongali, un des acteurs du film la "Vie est belle", s'en va !

Riva Delo Pipo alias " Mongali " était un intello qui s'exprimait en français parfait, parmi le rare proche de Papa Wemba dans son village Molokai. On retiendra de lui son sourire avec raie, plus encore ce rire à gorge déployée.

Le tout enjolivé de la coiffure Rasta. Grand et noir ébène, il était parmi les plus fidèles et amis intimes du feu Mzee Papa Wemba Grand Mayass. Sa prestation dans le film " la Vie est belle " fût convaincante.

Très talentueux, ce cinéaste congolais ne verra plus la scène. Mongali est décédé le 4 janvier 2022, à la Clinique Ngaliema, à la suite d'une intervention chirurgicale à Kinshasa. Ainsi, la planète Molokaï se dépeuple un peu plus.

Ce lieutenant du premier cercle rejoint son maître Papa Wemba qui fut l'acteur principal de ce légendaire film congolais. Sa disparition vient de chambouler le réalisateur Dieudonné Ngangura qui avait manifesté une belle intention de poursuivre ce film en 2016 et 2022. Nombreux observateurs soutiennent que cette triste situation risque de compliquer l'avenir de cette production cinématographique d'autant plus que ses figures emblématiques comme Papa Wemba et Mongali sont décédés.

Conformément au synopsis, rappelle-t-on, Mongali était cet acteur qui a joué le rôle du cousin de Papa Wemba, alias " Kuru ", dans " la Vie est belle " en 1987. Ce long métrage a connu une grande réussite tant en République Démocratique du Congo (ex Zaïre) qu'à la scène internationale. Dans la vraie vie, ce dernier était compté parmi les proches amis de Papa Wemba.

Il convient de souligner que la mort de Mongali intervient après multiples décès enregistrés du côté des acteurs qui ont presté dans ledit film. C'est notamment le cas pour Papa Wemba, Pépé Kale, Landu Nzunzimbu dit "Mamou", Kanku Kasongo " Mvouandou ", Emoro et tant d'autres.