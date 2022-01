Afrique: Match amical - La RDC s'incline devant Pyramids FC d'Egypte 1-0

C'est un club qui a été plus fort qu'une sélection nationale. Les Léopards de la RDC se sont inclinés devant Pyramids FC d'Egypte, 0-1, mercredi, au stade du 30 juin de New Cairo, au Caire, en Egypte, en match amical de préparation pour la suite et fin des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Un match bien entamé par les Léopards, qui se sont créés quelques occasions de buts en ce début de la partie, avant de concéder une faute fatale dans la surface de réparation, penalty pour les Egyptiens, qui sera transformé par Omar Gaber à la 31ème minute. C'est l'ouverture du score ! Les Léopards sont menés jusqu'à la fin de la première période, malgré les deux passes décisives de Jonathan Ikangalombo à Adam Bossu.

Le sélectionneur adjoint, le coach Mohamed Daoula Lopembe qui maitrise bien cette équipe locale de la RDC, a aligné Hervé Lomboto dans les perches. Ernest Luzolo Nsita et Djuma Shabani dans les deux latéraux, avec le duo Yannick Bangala et Christian Kayembe dans l'axe.

Au milieu de terrain, Amédée Masasi Obenza et Mpia Nzengeli dans la défensif, et Karim Kimvuidi et Bossu Nzali dans l'offensif. Enfin, Ikangalombo Jonathan et Mercy Ngimbi en attaque.

A la reprise, Daoula Lopembe fait monter Arsène Zola, Kevin Mundeko, Chadrack Muzungu, Trésor Mputu, Glody Lilepo, Mukoko Tonombe et même John's Kabangu, pratiquement une autre équipe. Cette dernière va se démener avec un Trésor Mputu dans l'animation, mais le but n'a pas été au rendez-vous. Pyramide FC en est sorti vainqueur.

Et de réagir, Daoula Lopembe dit que c'est un match qui s'est bien joué et le travail va continuer au labo : "on a perdu le match, le constat est qu'on a eu à contrôler ce qu'on a donné comme leçon. Nous avons vu le comportement de deux milieux récupérateurs, on a vérifié ce qu'on a donné comme leçon aux deux centraux, on a bien vu ce qu'ils ont donné. Et dans l'ensemble, on a jugé aussi notre qualité offensive, et je pense que c'est un match qui s'est bien joué, nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, mais nous avons péché par manque de réalisme, et c'est ça le football. Nous on rentre au labo pour continuer le travail ", a-t-il déclaré aussitôt après le match.

La prochaine sortie dans ce stage, les Léopards joueront le 7 janvier, les Pharaons d'Egypte qui s'apprêtent pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Pour Daoula Lopembe, ce match sera plus déterminant par rapport au stage. Mais après tout ce sont les matches amicaux, mais le résultat aussi nous devons en tenir compte, a-t-il conclu. Le sélectionneur principal, Hector Cuper, a suivi à partir de la tribune comme superviseur.

Si les Léopards préparent les barrages de la Coupe du monde, Pyramids quant à lui, prépare la phase de poules de la Coupe de la Confédération où il est basé dans le groupe A, en compagnie de CS Sfaxien (Tunisie), Zanaco (Zambie) et Al Ahli Tripli (Libye).