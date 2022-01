Cameroun: Budget 2022 - Près de 79,4 milliards F pour le Littoral

Les innovations budgétaires et fiscales pour l'exercice qui s'ouvre présentées ce 5 janvier lors de la cérémonie de lancement présidée par le Sg des services du gouverneur.

Pour le compte de l'exercice budgétaire 2022, la région du Littoral bénéficie d'une enveloppe d'environ 79,4 milliards de F. La part allouée au fonctionnement s'élève à plus de 14,438 milliards de F, tandis que celle consacrée à l'investissement dépasse les 64,9 milliards de F. Singulièrement, la circonscription financière du Littoral I bénéficie d'une dotation de presque 64 milliards de F. Soit 12,13 milliards pour le fonctionnement et plus de 51,8 milliards pour l'investissement.

Ces chiffres ont été communiqués hier, 5 janvier, au cours de la cérémonie officielle de lancement du budget pour le compte de l'exercice 2022 dans la région du Littoral. En ouvrant les travaux, le secrétaire général des services du gouverneur du Littoral, Aboubakay Haman Tchiouto, a rappelé le contexte ainsi que les défis de l'exécution de ce budget. Notamment la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement SND30; la poursuite de la politique d'import-substitution; l'implémentation du plan de relance économique post-Covid et du nouveau programme économique et financier avec le Fmi; la lutte contre les menaces sécuritaires dans le pays...

Outre le bilan de l'exécution du budget 2021, le chef de mission du ministère des Finances, Sophie Boumsong, a exposé sur les nouveautés du budget 2022. Il s'agit entre autres de la budgétisation sensible au genre et de l'alignement du programme budgétaire à la stratégie SND30. En termes de mesures de politique budgétaire, elle a insisté sur la poursuite de l'assainissement du fichier solde de l'Etat ; la rationalisation des dépenses liées aux bourses et stages des personnels de l'Etat.

Les participants ont aussi été édifiés sur les innovations fiscales de la nouvelle loi de Finances. Dans le domaine des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale, l'institution de la taxe sur le transfert d'argent est la seule innovation. Le paiement des impôts et les virements bancaires ne sont pas concernés par cette taxe. L'allègement de la charge fiscale supportée par les contribuables et le renforcement de la sécurité juridique comptent parmi les nouvelles mesures d'amélioration de l'environnement fiscales.

Afin de garantir la cohésion entre le rythme de dépenses et la collecte des recettes, le Sg des services du gouverneur a recommandé que l'exécution du budget dans la région prenne en compte la planification et l'anticipation des dépenses. " Le respect du budget alloué, la restriction des dépenses imprévues et la limitation des recours aux procédures dérogatoires demeurent des exigences qui participent de la discipline budgétaire ", a-t-il insisté.