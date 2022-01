Cameroun: INJS - Plus de 900 millions de F pour 2022

Le budget a été adopté à l'issue de la 7e session du Conseil de direction hier à Yaoundé.

Pour 2022, l'Institut national de la Jeunesse et des Sports (INJS) fonctionnera avec 971,6 millions de F. C'est le budget adopté à l'issue de la 7e session du Conseil de direction de l'institut. Les travaux présidés hier par Adoum Garoua, président du Conseil étaient essentiellement consacrés à l'examen du projet de performance et à l'adoption du budget 2022. Par rapport à l'exercice 2021, ce budget équilibré en recettes et en dépenses connaît une augmentation de plus de 275 millions en valeur absolue et de 28% en valeur relative.

Lors de la 5e session du Conseil de direction le 30 décembre 2020, le président du Conseil déplorait déjà l'insuffisance du budget alloué à l'INJS pour faire face à ses missions. Lesquelles avaient beaucoup évolué au regard de la réorganisation de l'institut en 2016. C'est ainsi que, lors des travaux d'hier, et au vu de l'engagement du directeur de l'INJS à faire de cet institut un pôle d'excellence en matière de formation et de recyclage, Adoum Garoua a souhaité que les membres du conseil analysent avec rigueur les projets de textes qui leur étaient soumis.

" Cette école, malgré les moyens limités jusqu'ici, doit fonctionner, oser, et atteindre les sommets. Je fais allusion ici par exemple aux projets d'ouverture de l'école doctorale et à la rénovation du campus ", a précisé Adoum Garoua. Au moment où l'INJS est engagé dans des réformes qui visent sa modernisation et son développement, notamment à travers le projet de rénovation du campus, le directeur, Edmond Ebal Minye, tout en se félicitant des objectifs atteints en 2021, dit être satisfait du budget adopté pour l'exercice 2022.

" Ce budget va servir à la formation du personnel (enseignants d'éducation physique et sportive, cadres de jeunesse), destiné notamment à tous les ministères utilisateurs. Nous allons en plus apporter à la société des services qui notamment vont dans le sens de l'encadrement des populations et qui ne sont pas toujours des étudiants chez nous. Nous allons participer à la vie et au rayonnement de l'institution et des autres établissements à travers notre participation à diverses activités ", a listé le directeur de l'INJS.

Après 61 années d'existence, l'institut se donne pour défi de continuer à assurer une offre de formation et de services de qualité accessibles à tous, conformes aux exigences actuelles du système Licence-Master-Doctorat (LMD).