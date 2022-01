Cameroun: Education des enfants en difficultés - Un suivi plus rapproché

Le ministère de l'Education de base a signé quatre conventions de partenariat avec des partenaires de la société civile hier à Yaoundé.

Les élèves et les enseignants du primaire vont bénéficier de nouveaux services. Cela devrait se concrétiser suite à la signature de conventions de partenariat avec quatre organisations de la société civile. Il s'agit de Effective Basic Services Africa (Ebase), Cameroon Baptist Convention (CBC) Health Services, Association Teachers et Strategic Humanitarian Services (Shumas).

La cérémonie a été présidée hier à Yaoundé par le secrétaire général du ministère de l'Education de base (Minedub), Daniel Oyono Adams. Ce nouveau partenariat cible principalement quatre domaines d'intervention : l'amélioration de l'éducation inclusive, la construction d'infrastructures scolaires, la santé scolaire et enfin, le renforcement de capacité des enseignants.

En ce qui concerne la CBC Health Services, le Pr. Tih Pius, son représentant, indique que son intervention cible l'inclusion depuis 2009. " Nous travaillons plus avec les enfants dans les écoles primaires et maternelles pour nous assurer que l'inclusion y est impliquée ", assure-t-il. Avec ce partenariat, CBC entend étendre son assistance aux enfants vivant avec un handicap dans les écoles. L'expérience avec l'école des sourds-muets de Mbingo et celle des aveugles de Banso Baptist Hospital permettront à la CBC d'agir avec précision.

Objectif pas très éloigné pour Shumas. Linda Kongla Baye, sa représentante, relève que l'association assure des services de base et travaille dans le secteur de l'éducation. Ce partenariat va leur permettre de s'assurer que l'éducation est accessible pour tous les enfants. " Nous allons identifier les enfants vulnérables dans les communautés qui ne peuvent pas avoir accès aux bonnes infrastructures scolaires. Nous pouvons construire des écoles, des toilettes ou fournir de l'eau potable, entre autres ", dit-elle.

Pour Association Teachers, le challenge consiste surtout à briser les traumatismes vécus par certains enfants. " Notre problème est que de plus en plus d'enfants arrivent à l'école avec des traumatismes et les vivent davantage à l'école. Nous souhaitons que cela change, pour ne pas perpétuer la violence dans la société ", explique Tomoh Joseph Yong, Chief Executive Officer de cette organisation. " Notre objectif est de couper la chaîne de traumatisme de l'enfant par les méthodes qui aident à comprendre l'enfant. Nous mettons un accent sur l'assistance psycho-sociale pour promouvoir davantage la paix chez ces enfants ", ajoute-t-il.

Enfin, Ebase compte étendre les actions déjà entamées dans sept régions du pays. " On est en train d'utiliser l'innovation et les bonnes pratiques pour soutenir l'assistance des enfants âgés de 3 à 18 ans. Nous voulons supporter le gouvernement et voir comment faire pour améliorer les performances des élèves dans les écoles primaires. Nous avons déjà touché 25 000 enfants à ce jour ", affirme le Dr Patrick Okwen, Team Head de Ebase.