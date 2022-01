Cameroun: Centre - Plus de deux milliards pour Yaoundé III

2022 s'annonce dense dans l'arrondissement de Yaoundé III.

Le 28 décembre, au cours de la session ordinaire du Conseil municipal consacrée à l'examen et l'adoption du budget, le maire, Lucas Owona a d'entrée de jeu indiqué que " l'heure n'est plus à l'apprentissage. Il faut désormais foncer vers l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. " Pour cette raison et bien d'autres, le budget a été revu à la hausse. Il passe de 2 242 950 000 de F à 2 252 892 466 F. Une augmentation de plus de neuf millions de F. Ce budget a été adopté à l'unanimité par les conseillers municipaux, en présence du préfet du Mfoundi, Emmanuel Mariel Dickdent et de plusieurs autres personnalités de cet arrondissement de la ville de Yaoundé.

D'après le maire, les différentes ressources que compte engranger la commune seront globalement affectées à la mise en œuvre de toutes les initiatives et de toutes les actions de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations.

Sur cette longue liste, l'on retrouve la finalisation de la construction des marchés de Nsam et de Ahala, la viabilisation de la gare routière sise au marché Nsam, la construction et la réhabilitation de salles de classe relevant de l'éduction de base, la construction de 200 mètres de linéaires de caniveaux à Nsam, l'équipement et la réhabilitation des centres médicaux d'arrondissement, l'aménagement et l'entretien des voies communales, la construction de la fourrière municipale à Nsimeyong et le soutien aux populations vulnérables sont, entre autres, prévus.

" J'engage l'ensemble de l'exécutif à faire bouger les lignes. Nous devons veiller à la mobilisation du produit de toutes les taxes communales autorisées, pour permettre à la commune de se doter des ressources nécessaires à la réalisation de son plan d'actions 2022 ", a martelé Lucas Owona.