Cameroun: Yaounde - Un village pour les artistes

Les clés des galeries ont été remises mardi à Yaoundé aux responsables des 26 pôles artistiques et culturels par Jacques Blaise Nkene, secrétaire général du Minac.

Un début d'année sous de meilleurs auspices pour les artistes camerounais. Un village de résilience artistique et culturelle vient d'être mis à leur disposition afin de leur donner un cadre de travail et d'expression. Pour concrétiser ce geste d'envergure du ministère des Arts et de la Culture (Minac), Jacques Blaise Nkene, secrétaire général de ce département ministériel, a, au nom du ministre, procédé à la remise des clés des galeries, situées à l'esplanade du Musée national à Yaoundé, aux coordonnateurs des 26 pôles artistiques et culturels.

Notamment, mode et design, arts visuel et graphique, bien-être esthétique, littéraire et culinaire, etc. Selon Jacques Blaise Nkene, la remise des clés des différentes galeries aux responsables de ces pôles traduit la phase dynamique de la structuration.

C'est un espace de fixation de la diversité et la densité de la culture camerounaise où les acteurs auront la possibilité de travailler en équipes. Mais également un site d'exposition de leur excellence sur le plan artistique et de l'organisation. A travers ces galeries, il s'agit pour les 26 pôles artistiques de permettre aux différentes filières de s'exprimer dans le cadre de leurs disciplines, tel que le prévoit le projet de la structuration.

" Ce qui est demandé aux acteurs est de faire prévaloir l'esprit de créativité et d'être conscients du fait qu'à travers leurs activités et leurs œuvres, les Camerounais pourront avoir une idée précise de ce qu'est la culture dans sa diversité et sa densité ", a fait savoir Armand Abanda Maye, directeur du Développement et de la Promotion des arts au Minac.

Sur les objectifs professionnels de ce village, il sera question d'impacter positivement l'économie nationale. Car, comme l'a indiqué le responsable du Minac, le chef de l'Etat en déclassant les arts et la culture du secteur social vers le secteur des services et des industries, a voulu donner à la culture sa véritable place. Grâce à la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30) qui permet désormais au sous-secteur arts et culture de migrer dans le secteur des industries et services. Les arts et la culture sont désormais considérés comme vecteurs de production de richesse, de croissance et d'emplois.

" Le cap que nous franchissons aujourd'hui devrait nous permettre à travers deux principes majeurs d'atteindre nos objectifs dans le cadre de ce village. Il s'agit de la créativité et des productions qui devraient respecter l'excellence dans la présentation et la distribution ", a-t-il précisé. Les galeries étant essentiellement les lieux d'exposition des œuvres artistiques et culturelles, il est prévu à côté des espaces souvenirs pour la vente des objets. Pour un début, 60% de la vente desdits objets reviendront à leurs propriétaires. Les 40% seront destinés au compte d'affectation du Minac et aux charges de fonctionnement.