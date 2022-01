Cameroun: Livre - Le patrimoine des eaux

La journaliste Michèle Esso rend hommage à son terroir à travers l'ouvrage " Sawa' Sú ", publié aux Editions du Schabel.

Quel meilleur moment que l'instant présent pour avoir le livre " Sawa' Sú " dans les librairies ? En effet, le beau-livre de 202 pages de Michèle Esso, sorti aux Editions du Schabel en décembre 2021, qui évoque entre prose et poésie les peuples de l'eau sur la côte camerounaise, leur territoire, leur art de vie, tombe à pic. Tout comme les propos de l'auteure aux multiples casquettes (journaliste, elle a aussi été haut cadre de l'administration localement et à l'international):

" Cet ouvrage, c'est le marketing de mon peuple d'abord, le marketing ensuite de tout le Cameroun, des richesses dont regorge notre pays. " Dans la logique des Editions du Schabel, après " Rois et Royaumes Bamiléké " (2020), dont la pensée est soulignée par son directeur, Haman Mana : " Faire que les peuples du Cameroun se connaissent et se reconnaissent pour pouvoir se comprendre. C'est notre legs. "

" Sawa' Sú ", sept ans de collecte et de recherches de l'idée au livre, résume bien l'apport de la journaliste dans la démarche globale d'un Cameroun qui veut de plus en plus s'inscrire dans la marche du monde à travers sa diversité culturelle. Une démarche globale constituée de plusieurs actualités importantes. Notamment l'inscription du Ngondo sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco; l'exposition sur Rudolf Douala Manga Bell au musée Markk à Hambourg en Allemagne jusqu'au 31 décembre 2022 ; l'exposition " Sur la route des chefferies " prévue en avril prochain.

A ces faits, on peut donc ajouter les textes et les images de " Sawa' Sú ". Un " voyage au fil de l'eau ", en trois temps forts : l'ouverture des Sawa au monde; la construction et le rayonnement de la culture sawa, avec des arrêts sur le Ngondo, les divers rites de naissance, de mort, les sociétés secrète, l'art culinaire; l'histoire des héros et figures emblématiques du peuple sawa, etc.

Autant d'ouvertures sur une communauté que l'auteure souhaite rendre plus visible sur les plans national et international. Ce vœu sera déjà possible avec les foules qui seront présentes pour la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre dimanche. Occasion à travers " Sawa' Sú " d'en apprendre plus déjà sur Douala. Parce que c'est bien l'élément central de l'ouvrage.

C'est ainsi une introduction à l'exploration de l'immense diversité des peuples sawa, dans un contexte où les livres sur le sujet ne pullulent pas. Michèle Esso essaie de marcher sur les traces de la fondation Afric'Avenir dont elle s'est d'ailleurs rapprochée dans sa collecte, même si elle le dit : elle n'avait pas la prétention de faire un livre d'histoire.