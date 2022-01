Sénégal: Mouvement d'humeur du Samas et du Cusems - La tutelle appelle les grévistes au dialogue

Le directeur de la communication et de la formation du ministère de l'Education nationale, réagissant aux trois jours de grève décrétés par le Saems et le Cusems, trouve légitime leur revendication portant révision du système de rémunération des agents de l'Etat pour plus d'équité dans le traitement des salaires.

Selon Mouhamed El Moustapha Diagne, c'est un point difficile que des positions radicales ou la paralysie du système scolaire ne sauraient régler mais plutôt des discussions entre toutes les parties prenantes.

Mouhamed El Moustapha Diagne, est d'abord revenu sur le protocole d'accord entre l'Etat et les syndicats d"enseignants. Selon lui, " le gouvernement a énormément fait et aujourd'hui, tout le monde peut convenir que de nombreux points de revendication ont été définitivement évacués ". Il estime que " le système de rémunération, qui se trouve être la raison fondamentale de cette grève est un point assez difficile ". Il a en outre affirmé que " le chef de l'Etat comme le gouvernement est d'accord et reconnait que le traitement salarial est très déséquilibré ".

Toutefois, " depuis le régime du président Me Abdoulaye Wade, le système de rémunération qui a été totalement déstructuré. Des indemnités des inspecteurs des impôts et domaines, des administrateurs civils et d'autres catégories ont bénéficié des salaires qui ont doublé ceux de certains enseignants et d'indemnités mirobolantes ", a-t-il fait savoir.

Aussi, s'il trouve " légitime " la revendication des enseignants pour une révision du système de rémunération des agents de l'Etat pour plus d'équité dans le traitement des salaires, il estime qu' " il se pose la question de savoir comment gérer cela ". Selon lui, " nous connaissons tous les possibilités de notre pays. On ne peut pas niveler par le haut en augmentant les salaires à hauteur de 100 mille, 200 mille voire 500 mille francs encore moins niveler par le bas en les baissant".

Toutefois, il en appelle à ce qu' " on continue les discussions ". En outre, poursuit-il, " il faut que le G7 accepte que c'est un point difficile et ce n'est pas en adoptant des positions radicales, en paralysant le système que cette question sera réglé mais certainement, au terme des discussions qui arrangent toutes les parties prenantes ".

Principaux griefs des syndicats d'enseignants

Les deux syndicats les plus représentatifs du moyen-secondaire, en mouvement d'humeur avant les fêtes de Noel, ont décidé, de retour de vacances, de prolonger la grève pour trois autres jours encore. Ils ont observé les mardi et mercredi un débrayage suivi d'une assemblée générale puis ce sera une grève totale ce jeudi. Ils exigent du gouvernement le respect des accords signés en 2018 notamment ceux portant sur la mise en œuvre des conclusions de l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique pour que l'Etat rétablisse l'ordre dans la grille salariale de ses agents.

Selon eux, les enseignants qui méritent d'être rémunérés à la hauteur de leur travail. Entre autres revendications, il y'a aussi la modification du statut des enseignants décisionnaires, l'apurement des rappels l'éradication des abris provisoires.