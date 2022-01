Congo-Brazzaville: Portrait - Pierre Man's, symbole de lutte contre les violences faites aux femmes

Dans la plupart de ses travaux, photographies, performances ou encore installations, l'artiste congolaise résidant en France, Pierre Man's, a longtemps été emportée par la soif de dénoncer les différentes souffrances infligées à la femme. Sa prochaine exposition en solo, prévue du 20 janvier au 10 février à la Cité internationale des arts de Paris, ne déroge pas à la règle.

C'est sur un thème à la fois froufrou et suscitant de la curiosité, à savoir " Sous les jupes ", que Pierre Man's est allée puiser son inspiration pour brandir sur la scène mondiale le phénomène d'excision, encore d'actualité dans de nombreux pays du monde. " Avec "Sous les jupes", je m'intéresse à l'excision et à tout type de violences sexuelles faites aux femmes. En effet, les mutilations génitales féminines sont encore aujourd'hui pratiquées en Amérique du Sud et en Asie, ainsi qu'en Afrique précisément au Mali, Somalie, Sénégal, Soudan, en Egypte, Mauritanie, Ethiopie et, entre autres, dans la région de Bétou au nord de la République du Congo ", précise Pierre-Manau Ngoula dite Pierre-Man's.

A en croire ses propos, l'excision renvoie surtout à une emprise patriarcale qui domine le corps et le plaisir des femmes. Pour ce faire, à travers son installation de tresses qui restera accessible au public à la Cité internationale des arts de Paris durant plus de deux semaines, l'artiste manie, allonge, coupe, relie et coud comme pour réparer ce préjudice du corps qu'elle n'a peut-être pas vécu, mais qu'elle entend et comprend dans son âme d'humain, mais aussi dans son engagement d'artiste féministe. Comme dans la plupart de ses travaux, l'artiste explorera un monde artistique qui est à dominante rouge en vue d'exhumer des récits longtemps passés sous silence, mais qui continuent de causer des dommages considérables sur la femme.

Artiste pluridisciplinaire et membre du centre d'art congolais " Les ateliers Sahm ", Pierre Man's ne cesse de surprendre le public de par son talent et son courage à toucher du doigt des sujets sensibles. En 2017, elle débute une carrière internationale grâce aux ateliers Sahm et se voit octroyer la bourse de travail Gasteatelier Krone, décernée aux femmes artistes congolaises et le Prix de la fondation Blachere.

Plusieurs fois bénéficiaire de bourses de résidence et participante à des événements culturels, Pierre Man's a été lauréate, pour le Congo, en 2021 du programme " Fondation Daniel et Nina Carasso & Cité internationale des arts " qui donnera d'ici là lieu à son exposition " Sous les jupes ". Les textes de ses travaux ont été réalisés en collaboration avec Julien Ribeiro, commissaire d'exposition français, lauréat du programme " Cité internationale des arts & Centre national des arts plastiques ".