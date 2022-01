Cameroun: CAN Cameroun 2022 - Le compte à rebours sera lancé ce dimanche

Le coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) sera donné le 9 janvier au stade d'Olembe à Yaoundé, au Cameroun, pour se terminer le 6 février.

Après plusieurs épisodes de suspense liés à l'organisation et la tenue ou non de la compétition, les amoureux du football africain vont bel et bien vibrer du 9 janvier au 6 février au rythme de beaux spectacles que vont livrer, durant un mois, les meilleures nations du continent.

Malgré le variant Omicron et la pression des clubs européens, la CAN se disputera bien au Cameroun même si des craintes subsistent. Le tenant du titre, l'Algérie, devra batailler dur pour conserver son trophée. Au cas contraire, les autres favoris comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Maroc ou le Sénégal saisiront l'occasion pour s'imposer au finish.

Vingt-quatre équipes au départ et une seule à l'arrivée, au terme des cinquante-deux matches. Les deux premières nations en tête de leur groupe, à l'issue de la phase de poules, seront qualifiées pour la phase à élimination directe avec les quatre meilleurs troisièmes de l'ensemble des groupes.

Programme complet de la compétition

Dimanche 9 janvier : Cameroun - Burkina Faso, à Yaoundé, puis Éthiopie - Cap-Vert.

Lundi 10 janvier : Sénégal - Zimbabwe, et Guinée - Malawi, à Bafoussam; Maroc - Ghana, et Comores - Gabon, à Yaoundé.

Mardi 11 janvier : Algérie - Sierra Leone, à Douala; Nigeria - Égypte, à Garoua; et Soudan - Guinée-Bissau, à Garoua.

Mercredi 12 janvier : Tunisie - Mali et Mauritanie - Gambie, à Limbe; Guinée équatoriale - Côte d'Ivoire, à Douala.

Jeudi 13 janvier : Cap-Vert - Burkina Faso, et Cameroun - Éthiopie, à Yaoundé.

Vendredi 14 janvier : Maroc - Comores, et Gabon - Ghana, à Yaoundé; Sénégal - Guinée, puis Malawi - Zimbabwe, à Bafoussam.

Samedi 15 janvier : Nigeria - Soudan, et Guinée-Bissau - Égypte, à Garoua.

Dimanche 16 janvier : Tunisie - Mauritanie, et Gambie - Mali, à Limbe; Côte d'Ivoire - Sierra Leone, et Algérie - Guinée équatoriale, à Douala.

Lundi 17 janvier : Cap-Vert - Cameroun, à Yaoundé; et Burkina Faso - Éthiopie, à Bafoussam.

Mardi 18 janvier : Gabon - Maroc, à Yaoundé; Ghana - Comores, à Garoua; Zimbabwe - Guinée, à Yaoundé; et Malawi - Sénégal, à Bafoussam.

Mercredi 19 janvier : Égypte - Soudan, à Yaoundé; et Guinée-Bissau - Nigeria, à Garoua.

Jeudi 20 janvier : S

- Guinée équatoriale, et Gambie - Tunisie, à Limbe; Côte d'Ivoire - Algérie, puis Mali - Mauritanie, à Douala.

Dimanche 23 janvier : huitième de finale 1 (2e groupe A - 2e groupe C), à Limbe; puis huitième de finale 2 (1er groupe D - Meilleur troisième groupes B, E ou F), à Garoua.

Lundi 24 janvier : huitième de finale 3 (1er groupe A - meilleur 3e groupe C, D ou E), à Yaoundé; et huitième de finale 4 (2e groupe B - 2e groupe F), à Bafoussam.

Mardi 25 janvier : huitième de finale 5 (1er groupe B - meilleur 3e groupe A, C ou D), à Bafoussam; et huitième de finale 6 (1er groupe C - meilleur 3e groupe A, B ou F), à Yaoundé.

Mercredi 26 janvier : huitième de finale 8 (1er groupe F - 2e groupe E), à Limbe; puis huitième de finale 7 (1er groupe E - 2e groupe D), à Douala.

Samedi 29 janvier : quart de finale 1 (vainqueur huitième de finale 1 - vainqueur huitième de finale 2), à Garoua; puis quart de finale 2 (vainqueur huitième de finale 4 - vainqueur huitième de finale 3), à Douala.

Dimanche 30 janvier : quart de finale 3 (vainqueur huitième de finale 7 - vainqueur huitième de finale 6), à Yaoundé; et quart de finale 4 (vainqueur huitième de finale 5 - vainqueur huitième de finale 8), à Douala.

Mercredi 2 février : demi-finale 1 (vainqueur quart de finale 1 - vainqueur quart de finale 4), à Douala.

Jeudi 3 février : demi-finale 2 (vainqueur quart de finale 2 - vainqueur quart de finale 3), à Yaoundé.

Dimanche 6 février : 3e place et finale à Yaoundé.