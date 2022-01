Congo-Brazzaville: Protection sociale - Un contrat-cadre pour l'opérationnalisation de la Camu

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, a signé le 6 janvier à Brazzaville un contrat-cadre avec le groupe Yao Corp visant, entre autres, à doter la Caisse d'assurance maladie universelle (Camu) d'un système d'information optimal et opérationnel, embarquant toutes les fonctions attendues.

" De son côté, la structuration de l'assurance maladie affiche des réelles avancées avec la conclusion, dans les tout prochains jours, d'un contrat-cadre avec un partenaire privé présentant des qualifications requises pour garantir la permanence des ressources financières, tout au long de la mission à laquelle elle sera engagée ", annonçait le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 28 décembre, dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès.

Une annonce qui devient réalité depuis la signature, ce 6 janvier, d'un contrat de prestation de services pour la digitalisation de la Camu. En effet, la Camu est conçue pour être un service public de santé qui a vocation à prendre en charge la santé pour tous à titre gratuit. D'où l'importance de ce projet pour la population congolaise.

Selon les deux parties, la signature de ce contrat-cadre marque une étape essentielle dans l'exécution de ce projet, car il s'agit de poser les bases et les fondements juridiques devant permettre d'organiser la relation entre les principales parties prenantes impliquées dans ce projet. Il s'agit également de consacrer, par la même occasion, le début effectif des opérations de la Camu. Partenaire financier et technique du projet, le groupe Yao Corp prendra en charge la réalisation technique et apportera le financement nécessaire à la mise en œuvre des activités de démarrage de la Camu.

" Il convient de préciser qu'il s'agit d'un financement à taux zéro. En somme, Yao Corp intervient dans ce projet sur deux volets, comme bailleur de fonds et partenaire technique. Ainsi, dans son rôle de partenaire financier, Yao Corp va mobiliser les capitaux nécessaires à la bonne exécution de ce projet d'envergure nationale. Il agit ainsi, dans le cadre de son statut d'holding financière, d'investir dans les divers secteurs d'activités dont la mission est d'être un partenaire au développement au service de l'Afrique ", a déclaré un responsable de la société.

Au plan technique, Yao Corp est concessionnaire du réseau de fibre optique opéré par sa filiale Silicone Connect. Sur cette base, l'offre de service a été étendue à la digitalisation des organismes publics et privés. Pour ce faire, la digitalisation va apporter l'efficacité, la transparence, l'amélioration de la productivité et se faisant, générer des économies significatives. Cette société compte mobiliser des prestataires internationaux et locaux de référence pour exécuter ce projet social et sanitaire qui est l'un des plus importants du pays.

Le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Christian Aboké Ndza, a rappelé que le prestataire construira une stratégie s'articulant autour de trois principes fondamentaux. Il s'agit notamment de l'informatisation à partir des processus de gestion : processus opérationnels ou métiers, processus supports et processus pilotage ; la priorisation des processus critiques : la démarche d'informatisation qui est graduelle doit prioriser les activités dont la non informatisation augmente le risque d'échec de l'opérationnalisation de la Camu. A cela, s'ajoute la conduite du changement proactive : la mise en œuvre du système d'information requiert des efforts d'accompagnement au changement des acteurs impliqués dans le fonctionnement de la Camu.

" Tout ceci débouchera sur l'entrée en exploitation de la Camu à travers l'évaluation et le pré-conventionnement des FOSA; la sensibilisation et le pré-enrôlement des assurés ; la communication sur les activités de la Camu", a conclu le directeur de cabinet.