Congo-Brazzaville: Nouvel An 2022 - Le corps diplomatique souhaite le bon déroulement des prochaines échéances électorales

Comme à l'accoutumée, le corps diplomatique accrédité au Congo a présenté, le 4 janvier, ses vœux de Nouvel An au couple présidentiel. Une occasion qui a permis aux ambassadeurs d'encourager le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour son implication dans la résolution de certains conflits et autres questions comme le terrorisme, les changements climatiques etc.

En cette période marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19, le doyen du corps diplomatique, Christophe Muzungu, qui s'exprimait au nom de ses pairs chefs de missions diplomatiques et consulaires, a salué la " stricte application " des mesures restrictives et " courageuses " prises par le gouvernement congolais, ainsi que l'exemplarité dont le chef de l'Etat a su prêcher en se faisant lui-même vacciner.

A propos des élections législatives, locales et sénatoriales qui pointent à l'horizon, l'ambassadeur a déclaré : " Votre pays, la République du Congo, où les élections sont bien ancrées dans la tradition, vit dans l'harmonie et dans la paix. Nous avons bon espoir que tous les acteurs politiques et sociaux aborderont ces importantes échéances de la vie politique nationale avec responsabilité et dans la tolérance mutuelle ".

Par ailleurs, le diplomate a félicité le président Denis Sassou N'Guesso pour sa " brillante réélection " à la magistrature suprême suite au scrutin du 21 mars 2021, et a salué son projet de société " Ensemble, poursuivons la marche " qui, selon lui, a recueilli l'assentiment de la majorité de la population congolaise. " Le Corps diplomatique ici présent, dans son ensemble, en a été témoin ", a-t-il assuré.

L'ambassadeur a cité plusieurs actions qui ont marqué l'année 2021 sur le plan national et international: la nécessité de diversifier l'économie congolaise; le récent accord entre la République du Congo et la République démocratique du Congo visant à assurer l'interconnexion des réseaux énergétiques, dans le cadre du projet dénommé " Boucle de l'amitié énergétique " ; les avancées enregistrées dans le dossier des négociations entre la République du Congo et le Fonds monétaire international.

Sur le plan international, il a rappelé l'engagement " résolu et constant " dans la recherche de solutions aux conflits divers et variés, ainsi que la détermination du chef de l'Etat dans la lutte contre le réchauffement climatique qui, selon lui, ont fait de la " très haute " autorité Denis Sassou N'Guesso " une référence sur notre continent et au-delà ". Ajoutant: " D'où ces nombreuses visites auprès de votre excellence, tant de la part de vos homologues chefs d'Etat, que de la part des divers émissaires de haut niveau, tous, ou presque, venant prendre conseil auprès d'un grand sage, ou rechercher des voies de solution aux graves problèmes qui ne manquent d'accabler ceux qui, comme vous, excellence, nous gouvernent ".

Le Congo fait toujours entendre sa voix

La participation du Congo au Sommet international sur le financement et la relance des économies africaines, tenu le 18 mai dernier, ainsi que l'implication du chef de l'Etat dans la recherche de la paix en Afrique ne sont pas passées sous silence.

" Apôtre infatigable de la paix en Afrique, vous avez constamment fait le déplacement de Luanda en votre triple qualité de président de la République du Congo, de président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale et de membre de la troïka de la Conférence internationale sur la région des Grands-Lacs . Aussi, vous a-t-on encore vu, le 16 septembre dernier, prendre part au sommet de la CIRGL consacré à la République centrafricaine. Toujours pour y faire avancer la cause de la paix ", a rappelé Christophe Muzungu.

S'agissant de la Libye, il a rappelé le rôle que joue le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, en sa qualité de président du Comité de Haut niveau de l'Union africaine, pour que ce pays retrouve la paix et la stabilité. Sans oublier la situation au Tchad, après la disparition tragique du président Idriss Déby Itno.

En outre, le doyen du corps diplomatique a évoqué plusieurs événements qui secouent le monde, particulièrement la montée fulgurante du terrorisme ; la résurgence des coups d'Etats militaires en Afrique ; le conflit armé entre l'armée fédérale d'Ethiopie et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré ; les relations tendues entre l'Algérie et le Maroc. " Deux pays si chers à nos cœurs et qui font la fierté de notre continent. Deux pays que nous souhaitons ardemment voir retrouver le chemin du bon voisinage et de l'harmonie fraternelle ", a dit le doyen du corps diplomatique.