Sénégal: Réhabilitation de la RN4 Sénoba-Ziguinchor, Ponts de Tobor, Émile Badiane et baïla, etc - Macky Sall demande l'accélération du programme

Macky Sall souhaite également "l'accélération de la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement ". A ce sujet, signale le compte rendu de conseil, "il demande, au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, d'intensifier en 2022 l'exécution de ce programme et d'accélérer les processus de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor, de reconstruction des ponts de Tobor, Emile Badiane et Baïla, et de procéder à l'ouverture et à la mise en service du Pont à péage de Foundiougne".

La préservation des écosystèmes du littoral a été aussi abordée. Sur ce point, le président de la République a rappelé "l'urgence de la protection de la zone des Niayes et demande, aux ministres de l'Environnement et du Développement durable, des Mines et de la Géologie, des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires et de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, d'entreprendre des actions allant dans le sens de préserver les dunes de sable dont l'exploitation abusive par des entreprises privées, notamment dans les zones de Diogo et de Bambilor, entraine une dégradation continue de l'écosystème du littoral".