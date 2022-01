Congo-Kinshasa: Avec des cas pratiques - Cinq à six compétences les plus faciles à développer quand on est étudiant (Partie 1)

Dans son livre " 1 pied à l'école, 1 pied dans le business ", le Camerounais Valère Belias dira "Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre". Je trouve juste sa pensée, car je l'ai vécu dans ma vie, je l'ai observé dans la vie des autres et je suis conscient des désastres qu'elle peut causer à n'importe qui.

A mon sens, "La tête malade" est une expression qui peut désigner un homme qui manque les bonnes informations, l'intelligence et les stratégies de réussite. La conséquence d'une tête malade, c'est le corps qui va souffrir. Entendez par là des efforts physiques, parfois pénibles, à consentir pour survivre ainsi que la misère qui frappe sa victime.

Tenez bien ! Une tête malade peut aussi indiquer l'absence de la "plus-value" qui incite un recruteur à répondre favorablement à une demande d'emploi d'un prétendant désireux d'intégrer le personnel de son entreprise. Dans le processus du recrutement en entreprise, parmi les plus-values recherchées, il y a aussi des compétences susceptibles de régler une contrainte au sein de cette entreprise ou carrément d'optimiser davantage ses résultats. Et c'est très généralement à cette phase du recrutement que les étudiants sont souvent butés, puisqu'ils manquent souvent des compétences professionnelles pour n'avoir jamais mené une expérience professionnelle.

C'est possible de développer des compétences en milieu universitaire ?

C'est seulement en milieu professionnel qu'on peut développer une compétence dite "professionnelle" ? Pas seulement. Il est possible de développer une "compétence professionnelle" même si on ne travaille pas. Etonnant à lire ? Pourtant, c'est vrai !

Dans ma réflexion de décembre 2021, j'expliquais pourquoi il est important d'étudier et de travailler en même temps. Cette réflexion était spécialement adressée à tous les étudiants qui hésitent à rejoindre cette tendance.

Malheureusement, je suis conscient qu'il y aura de ces étudiants qui ne suivront pas mes conseils et attendront de "finir leurs études" pour ensuite s'insérer dans la vie professionnelle. Le drame qui les attend, c'est qu'ils passeront à côté des opportunités comme celles d'être recruté en entreprise par manque de la "plus-value" rattachée à la compétence professionnelle.

Maintenant, la question à se poser est la suivante : " Je crains de ne pas réussir à combiner mes études et la vie professionnelle. Comment je peux faire pour acquérir et développer une compétence sur les bancs universitaires, sans pour autant travailler dans une entreprise ? ". Voilà le pourquoi de cette réflexion : répondre à cette préoccupation qui tourmente chaque jour vos esprits, chers étudiants.

Après avoir lu cette réflexion, et si vous êtes convaincu de sa pertinence, je vous encourage à en faire la vôtre, à l'appliquer dans votre quotidien et à la défendre même au besoin.

Définition de la compétence

Il y a deux manières d'illustrer ce que c'est une compétence. La première, une compétence ressemble au sel qui assaisonne un plat. Et la seconde, une compétence est similaire à l'oxygène indispensable à l'organisme humain. Partant de ces illustrations, nous pouvons ressortir le caractère irremplaçable de la compétence, surtout en entreprise où elle paraît comme un trésor, une véritable mine d'or.

Sachez-le : aucune entreprise ne se développe sans un leader, un manager compétent. Aucune entreprise ne prend de l'ampleur sans une équipe des collaborateurs compétents. On ne peut pas séparer entreprise et compétence. Elles marchent ensemble exactement le recto et le verso d'une même pièce de monnaie.

Pour moi, une compétence est une valeur ajoutée obligatoire dans le processus d'émergence d'une entreprise. C'est-à-dire quoi ? Sans cette compétence, l'entreprise ne sera pas en mesure de se greffer au niveau des grands gabaries. Sans cette compétence, l'entreprise ne saura pas fructifier son chiffre d'affaires. Sans cette compétence, il sera impossible à cette entreprise de franchir le cap où elle se situe sur tous les plans. Il faut plus des compétences pour stabiliser et développer une entreprise.

Les deux ordres des compétences

Partant de mon expérience professionnelle, j'ai conclu que les compétences relèvent de deux ordres fondamentaux. Elles vont de l'ordre général à l'ordre spécifique.

Une compétence d'ordre général est l'aptitude irréfutable à toute personne qui veut avoir du succès dans ses initiatives. Les compétences qui relèvent de cet ordre s'imposent à tous. Elles ne sont ni négociables, ni rejetables. Elles sont obligatoires et imposables à tous.

Les compétences de l'ordre général ne sont pas qu'indispensable dans le milieu professionnel. Mais aussi, elles sont indispensables au vécu quotidien de toute personne. Par contre, les compétences de l'ordre spécifique ne sont utiles qu'à un seul secteur, pas un autre.

Par exemple : vous êtes médecin et vous voulez vous spécialiser en chirurgie en chirurgie esthétique. Pensez-vous que votre compétence en chirurgie esthétique sera recherchée en communication digitale ? N'est-ce pas que non ?

Votre compétence en fabrication des chaussures ne sera pas utile à la rédaction des livres. C'est de ça qu'il s'agit.

Ce dont je parle dans cette tribune, à savoir les compétences les plus faciles à développer quand on est étudiant, ne relèvent pas de l'ordre spécifique. Mais, plutôt de l'ordre général qui est de facto indispensable au quotidien de chaque personne et plus faciles à développer dans des milieux comme les universités.

Au finish, quelles sont ces six compétences ?

Je vous l'ai dit : les compétences de l'ordre général sont indispensables non seulement en milieu professionnel, mais d'abord dans la vie de tous les jours de chacun d'entre nous. Et je crois qu'il est plus facile de développer ces compétences en milieu universitaire, étant donné que c'est aussi un milieu très important au vu du flux des personnes qui le fréquentent et des influences y installées.

En milieu universitaire, ces compétences peuvent être facilement développées puisque les opportunités pour les développer existent bel et bien. J'ai choisi de vous partager six compétences, avec des cas de pratique, que vous pouvez développer plus facilement en étant étudiant. Il s'agit du leadership, la communication (art oratoire et expression écrite), les nouvelles technologies, le relationnel, la maîtrise des langues et la vente.

Dans la partie 2 de ma tribune qui sortira en février prochain, j'entrerai en profondeurs sur ces six compétences et les cas pratiques pour les développer.