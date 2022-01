Maroc: 2M/inwi - "Qui va investir dans mon projet ? - Spécial Startup" - Saison 2: Plus de 13 MDH de levée de fonds

Casablanca — Le Techshow "Qui va investir dans mon projet ? - Spécial Startup" - Saison 2, programme lancé par 2M et l'opérateur télécom inwi, a permis à 14 startups de lever de 13,2 millions de dirhams (MDH) de fonds entre Business Angels et prêts d'honneur de Tamwilcom.

"Fruit d'un partenariat engagé entre 2M et inwi, ce programme inclusif dédié à la startup, a réussi son pari de mettre en lumière la nouvelle économie digitale et le soutien de la croissance des startups marocaines. Lors de la saison 2 de 'Qui va investir dans mon projet ? - Spécial Startup', 24 startups représentant plusieurs régions du Maroc et de l'étranger sont venues défendre leurs projets et convaincre les investisseurs et décrocher des fonds pour financer la croissance de leurs startups", indiquent 2M et inwi dans un communiqué conjoint.

Le succès de la 2ème saison de l'émission "Qui va investir dans mon projet ?", sur la télé et sur les plateformes digitales de 2M et de inwi, vient confirmer tout l'intérêt que portent les marocains envers le monde de l'entrepreneuriat et de la startup, souligne la même source.

En effet, cette deuxième saison, a enregistré une audience exceptionnelle en TV avec près de 3 millions de téléspectateurs lors de chaque Prime, et 5 millions en moyenne lors de chaque capsule reportage. Des records également dans le digital avec près de 50 millions de personnes touchées depuis le début des primes.

Un impact indéniable sur les jeunes porteurs de projets, qui opèrent dans des domaines d'activités comme les nouvelles technologies, les solutions digitales pour les entreprises ou encore dans l'artisanat marocain destiné aux marchés internationaux, en leur permettant d'avoir des financements, une visibilité grâce à la forte médiatisation engagée, et enfin la présence d'investisseurs et conseillers expérimentés dans leur tour de table... Comme en témoignent ces jeunes fondateurs de startups participants à l'émission.

"L'émission représente pour nous une occasion qui stimule l'esprit de compétition, elle ne vise pas seulement à financer les projets, mais aussi à les commercialiser et à les rendre visibles sur le marché. L'exposition à des millions de téléspectateurs et décrocher un accord d'investissement avec des investisseurs qui ont de l'expérience et du savoir entrepreneurial sont les choses les plus importantes avec lesquelles les entrepreneurs de l'émission repartent", a déclaré Mohamed Dardour, fondateur et président-directeur général d'Entomonutris, cité par le communiqué.

"Notre passage à l'émission a indéniablement boosté l'activité de notre startup. En plus des fonds reçus des Business Angles, Cuimer a eu une large visibilité qui nous a permis d'avoir plus d'opportunités et de réaliser plus de ventes", a, de son côté, confirmé Aya Laraqi, co-fondatrice et CEO de Cuimer.

Ainsi, 12 Business Angels marocains ont apporté leur soutien aux jeunes entrepreneurs tout au long de cette 2ème saison: Nawal Khayatei PDG de AkumenIA, Salma Benaddou Fondatrice de Burj Finance, Aya Zaghnin Investment professional à Delphos, Ilan Benhaim CEO de Veepee, Mehdi Alaoui Fondateur et CEO de LaStartupFactory, Zouheir Lakhdissi CEO de Dial Technologies, Mouhsine Lakhdissi Partner et CTO de Agridata, Taher Alami Fondateur et CEO de Abweb, Khalid Zitouni Serial entrepreneur basé à Chicago, Rachid Salik Directeur de TSMC et membre de Band of angels, Karim Dakki Co-fondateur et CEO de Klaim.ai et Driss Slaoui CEO de Welovebuzz.

L'accompagnement des 24 startups sur toutes les phases du programme a été réalisé par LaStartupFactory en tant acteur panafricain leader dans l'écosystème de l'innovation, du digital et des startups, coproducteur de l'émission. Le programme a été coproduit par Smart Studio en sa qualité de producteur audiovisuel marocain de référence.

Voici les startups accompagnées lors de la 2ème saison:

- 1er prime:

- CUIMER - 1,3 MDH

- 2ème prime :

- MEQNES - 1,3 MDH

- KLINOTO - 900.000 Dhs

- 3ème prime :

- ENTOMONUTRIS - 1,5 MDH

- L'ŒIL DU CAMÉLÉON - 1 MDH

- CARREAU SABLE - 500.000 Dhs

- POWER SOCIETY - 700.000 Dhs

- 4ème prime :

- ALIKAR - 600.000 Dhs

- SAIDE VTC - 1 MDH

- HSABATI - 1 MDH

- 5ème prime :

- JIB JIB - 500.000 Dhs

- BABELMDINA.MA - 400.000 Dhs

- 6ème prime :

- AZA PETROLEUM - 1,5 MDH

- CHRONOMENAGE - 1 MDH