Maroc: Conseil de gouvernement - Adoption d'un décret sur les attributions et l'organisation du ministère de l'Investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques

Rabat — Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef de gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret n°2.21.992 fixant les attributions et l'organisation du ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'évaluation des Politiques publiques.

Présenté par le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'évaluation des Politiques publiques, Mohcine Jazouli, ce projet attribue au ministère l'élaboration et le suivi de l'exécution de la politique de l'Etat dans les domaines de l'investissement, de l'environnement des affaires, de la convergence et l'évaluation des politiques publiques et ce, en coordination avec les départements ministériels concernés, tout en tenant compte des compétences de chaque département et instance, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas dans un communiqué lu lors d'un point de presse, à l'issue du Conseil de gouvernement.

Et d'ajouter que ce projet de décret organise le ministère en services centraux uniquement, pour comprendre, outre le cabinet du ministre, le secrétariat général et l'inspection générale, deux directions générales et six directions centrales.

Il s'agit de la direction générale de l'investissement et de l'environnement des affaires, composée des Directions de l'Investissement et de l'Environnement des affaires, de la Direction générale de la convergence et l'évaluation des politiques publiques, qui comprend la Direction de la Convergence des politiques publiques et celle de l'Evaluation des politiques publiques.

Il est également question de la Direction des ressources, des affaires juridiques et des systèmes d'information et de la Direction de la communication, de la coopération internationale et des partenariats.