Afrique: CAN 2021 - Adonis Kouadio du CNSE sur l'Intelligent-TV - " 2.000 à 3.000 ivoiriens prêts à donner de la voix par match au Cameroun "

Les Éléphants ne seront pas orphelins au stade de Japoma à Douala à la faveur de la phase de poule dans le groupe E. Un minimum de 2000 supporters seront mobilisés dans les gradins du stade de Douala, pour pousser les Eléphants à la victoire

. C'est l'une des informations données par le président du Comité National de Soutien aux Eléphants Adonis Kouadio lors de son passage sur l'Intelligent TV, le jeudi 6 janvier 2022.

"Les Éléphants ne seront pas orphelins. En plus des 50 supporters animateurs, nous comptons sur une délégation de près de 500 personnes à Douala pour nous aider à pousser les Eléphants à la victoire. Il y a aussi des ivoiriens de la diaspora qui nous ont contactés. Ils seront avec nous dans les stades pour pousser les Eléphants à la victoire. Par match, attendez-vous entre 2.000 et 3.000 ivoiriens prêts à donner de la voix pour encourager la sélection nationale. Le CNSE est bien structuré. Nous avons une base en Europe. La cellule qui pilote ce groupe est à Paris.

Nous avons aussi, une base aux États-Unis ainsi qu'au Canada et en Amérique du Sud. Le contingent européen est le plus volumineux. 1200 personnes se sont signalées et nous nous sommes organisés, nous avons fait des réservations d'hôtels pour eux. Attendez-vous à un minimum de 2000, sinon 4000 à 5000 ivoiriens à chaque match des Eléphants", a indiqué Adonis Kouadio, président du CNSE.

"C'est au moment où l'équipe est en difficulté qu'elle se réveille"

En supporter convaincu, Adonis Kouadio estime que la Côte d'Ivoire fera mieux que lors de l'édition précédente où elle est sortie en quart de finale. " On fera mieux que l'édition précédente, et nous irons encore plus loin. En tant que supporter, j'ai fait une observation. C'est au moment où l'équipe est en difficulté qu'elle se réveille. Notre équipe sait se surpasser. Nous comptons sur nos joueurs. J'ai totalement confiance en eux", a soutenu le président du CNSE.

Évoquant la préparation ratée des Éléphants en Arabie Saoudite, Adonis Kouadio dit ne pas être inquiet. " J'ai confiance au staff technique. Cela fait pratiquement deux ans que cette équipe évolue ensemble. Les joueurs se connaissent. Si physiquement, ils sont préparés, je crois qu'ils ont déjà les automatismes. L'absence de matchs amicaux ne va pas empêcher que nous ayons une bonne prestation au Cameroun", a-t-il affirmé. Le groupe de supporters animateurs du CNSE quitte Abidjan, le lundi 10 janvier 2022 pour rallier Douala.