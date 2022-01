Congo-Kinshasa: À quand la restitution de la relique de Lumumba ?

Initialement prévues le 17 janvier, les activités et cérémonies d'hommage à Patrice Lumumba ont été reportées au mois de juin par les autorités congolaises.

Le 21 juin 2021, la Belgique devait officiellement remettre au président congolais, Félix Tshisekedi, une dent qu'un commissaire de police belge affirme avoir prélevée sur le corps de Lumumba après son assassinat.

La restitution et une série d'hommages avaient alors été fixées au 17 janvier 2022, en raison d'une hausse des cas de Covid-19. La pandémie est la raison officielle avancée également par Balufu Bakupa-Kanyinda, le responsable de la commission mise en place par le chef de l'Etat.

"A la suite des nouvelles menaces de la Covid-19 et le retard pris dans l'aménagement du site qui devait accueillir les activités et cérémonies du mémorial Patrice Emery Lumumba, le président Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en accord avec la famille de Patrice Lumumba, a décidé d'un nouveau report au moins de juin 2022. Les activités et cérémonies du mémorial Patrice Emery Lumumba se tiendront du 20 au 29 juin et le même programme sera reconduit," précise M. Bakupa-Kanyinda.

Autre son de cloche du côté de la famille

Pour Roland Lumumba, l'un des fils du héros national congolais, les conditions étaient loin d'être réunies pour accueillir la relique de son père : "Nous avons demandé qu'il en soit ainsi parce que le mausolée n'était pas prêt. Donc on allait partir chercher la dépouille mais pour la déposer où ? Raison pour laquelle, au niveau de la famille, nous avons estimé qu'il est important que ce soit fait d'une façon digne."

Dans la dignité

Enterrer dignement la relique de Lumumba en RDC, oui, mais par qui et comment ?

Pour l'heure, la famille insiste sur le manque de coordination et évoque d'autres possibilités.

"C'est un dossier qui se passe entre la famille Lumumba et les autorités belges. Nous avons associé les autorités congolaises. Le retour sera fait. Si le gouvernement n'est pas intéressé, il y a des millions de personnes qui sont intéressées à lui rendre un dernier hommage. Au niveau de l'organisation en revanche, il y a beaucoup de désordre et nous souhaitons que ça se corrige et que cela soit fait convenablement," martèle le fils Lumumba.

Le 17 janvier, cela va faire 61 ans que Patrice Emery Lumumba a été assassiné. 40 ans plus tard seulement, en 2001, la Belgique avait reconnu au terme d'une commission d'enquête parlementaire sa responsabilité morale dans la mort de Lumumba.