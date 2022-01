Afrique: Renforcement de la coopération en vue entre l'Égypte et le Tchad

Mahamat Idriss Déby, le chef du Conseil militaire de transition du Tchad, a effectué une visite de deux jours en Égypte où il a été reçu par le président Abdel Fattah al-Sissi. La délégation accompagnant M. Déby a rencontré plusieurs hauts responsables égyptiens.

Selon les communiqués des deux parties, les présidents égyptien et tchadien sont d'accord pour renforcer la coopération au niveau politique, économique et militaire. Le président égyptien a notamment indiqué que le Caire soutiendra Ndjamena durant la période de transition vers la démocratie. Toutefois, le sujet qui a le plus été discuté par les deux hommes est la situation tendue en Libye et les conséquences que cela pourrait avoir sur le Tchad et l'Égypte.

Parallèlement, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays ont convenu de relancer plusieurs accords de coopération diplomatique ainsi qu'au niveau de l'échange de renseignements militaires. La coopération au niveau de l'approvisionnement et de la formation a aussi fait l'objet d'accords entre les deux pays. L'Égypte et le Tchad entretiennent de bonnes relations depuis les années 80. Le Caire avait soutenu Ndjamena dans sa guerre contre la Libye du colonel Kadhafi.