Cameroun: Une page culturelle bien remplie entre le pays et l'Egypte

En faisant ses adieux mercredi au ministre des Arts et de la Culture, l'ambassadeur Medhat K. El-Meligy, arrivé en fin de séjour s'est réjoui de la riche coopération entre les deux pays.

S.E. Medhat K. El-Meligy quitte le Cameroun avec de bons souvenirs dans le domaine des arts et de la culture. Après quatre années de mission diplomatique en terre camerounaise, l'ambassadeur d'Egypte est allé faire ses adieux au ministre Bidoung Mkpatt mercredi dernier. Occasion pour le ministre des Arts et la Culture (Minac) et son hôte de passer en revue 59 ans de coopération culturelle qui lient le Cameroun et l'Egypte.

Au terme de plus d'une heure de concertation avec le Minac et ses plus proches collaborateurs, S.E. Medhat K. El-Meligy a dévoilé quelques pages de son riche carnet de route dans le domaine culturel à la presse. D'entrée de jeu, le diplomate égyptien a dit garder plein de souvenirs du Cameroun dans tous les domaines (culturel, économique, politique) où il y a eu une bonne marque de la relation entre les deux pays. Sur le plan culturel particulièrement, l'ambassadeur d'Egypte s'est dit honoré d'avoir présenté une partie de la culture égyptienne et folklorique au peuple camerounais.

Avec entre autres, la célébration l'année dernière de la semaine culturelle Cameroun-Egypte 2020, le parrainage par l'Egypte des événements culturels, à l'instar du " Cameroon Fashion Design ". C'est aussi le cas de la participation du Cameroun au Salon du livre du Caire en 2017, sans oublier la participation régulière des cinéastes égyptiens au festival Ecrans Noirs.

Sur la formation des artistes et hommes de culture, " j'ai continué à œuvrer pour des relations bilatérales entre les deux pays. Pour ce qui relève de la mode, des jeunes ont reçu des formations en Egypte. Chaque année, des cinéastes ou des femmes et hommes de culture sont accueillis dans notre pays pour apprendre un peu plus de notre culture. Le nombre de stagiaires et des formations offertes au Cameroun a également été revu à la hausse ", a indiqué S.E. Medhat K. El-Meligy. Une coopération riche et dense qui n'a pas laissé indifférent le Minac.

" C'est avec un petit pincement au cœur que nous vous souhaitons un bon retour dans votre pays. Durant votre séjour, vous avez développé avec les responsables du ministère dont j'ai la charge, ainsi qu'avec des artistes, des rapports qui ont visé à promouvoir le sous-secteur arts et culture. Nous vous sommes reconnaissants. En cette nouvelle année, nous vous souhaitons les vœux les meilleurs ", a déclaré le ministre Bidoung Mkpatt à son hôte. Pour rappel, la dimension stratégique des relations qui lient les peuples camerounais et égyptien a pris son envol dans le domaine des arts et de la culture en novembre 1969 avec la signature de l'accord de coopération culturelle et artistique.