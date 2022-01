Congo-Kinshasa: Les immortelles chansons d'Afrique - " Hitachi " du général Défao

Le général Défao a considérablement marqué la sphère musicale kinoise et africaine. Il a chanté et enchanté le public africain. Décédé le 27 décembre 2021 au Cameroun, il nous laisse comme héritage plusieurs tubes dont " Hitachi " qui résonne aujourd'hui comme un véritable testament.

Sur la pochette du disque 33 tours référencé 0908 DF, on peut lire "Anitha-Ngapy Production présente Défao et son groupe". Paru en 1990, le titre explosif "Hitachi" a fait sensation auprès du public. Dans la première partie du chant, l'auteur relate l'histoire d'une jeune fille forcée de se marier à un autre homme ayant plus de moyens par ses parents, alors qu'elle était éprise d'un jeune homme du nom d'Hitachi, mis en prison pour l'éloigner d'elle.

Chemin faisant, la jeune fille a fini par épouser cet homme qu'on lui imposait et à avoir des enfants de façon récurrente. Quelque temps après, sa famille et elle-même se rendirent compte que cet homme avait détourné des fonds publics. Il fut arrêté et l'on saisit tous les biens qu'il avait donnés à sa belle famille. De son côté, Hitachi était devenu stable financièrement et la jeune fille se mit à se repentir.

Dans la seconde partie, Défao dévoile le côté obscur des mariages forcés et les conséquences qui en découlent. L'auteur est clair dans sa conclusion qui revient en boucle : " Hitachi amour forcé oh oh, amour interêt eza mabe. Hitachi bolingo ya Mbongo oyo ya mbongo ewumelaka te " ( Hitachi, l'amour forcé, l'amour ayant pour base l'intérêt est mauvais. L'amour qui n'est que centré sur l'argent ne dure pas". Notons que c'est cette partie du chant qui introduit la section animation dominée par les solos virevoltants de Roxy Tchimpaka, la rythmique de Carol Makamba et la basse toujours de Roxy.

Né le 31 décembre 1958 à Kinshasa, Défao, de son vrai nom Matumona Lulendo, a demarré sa carrière musicale dans les orchestres " Suka Movement ", " Sorgo Stars " et " Somo West ". Ce dernier était basé à Inkisi-Kisantu. C'est pendant son maquis à Kisantu que Manuaku le découvrira et lui demandera d'intégrer son orchestre, le " Grand Zaiko Wawa " en 1981. A cette époque, sa notoriété va considérablement s'accroître. Dans cet ensemble, il a formé un duo de choc avec Joe Poster. En 1983, il entre dans " Choc Stars ". En 1990, il crée son propre groupe dénommé " Big Stars " dans lequel on retrouve des artistes comme Montana Kamenga, Mbokali, Kabosse, Gipson et bien d'autres. A partir des années 2000, " Big Stars " a rencontré quelques difficultés et le Général a décidé d'élire domicile au Kenya. De 2000 à 2016, il sort six albums qui ne connaîtront qu'un maigre succès. Chorégraphe, auteur-compositeur et chanteur de talent, le général Défao a illuminé la galaxie musicale kinoise par ses compositions, sa façon de chanter et ses pas de danse.