Congo-Kinshasa: Fally Ipupa, meilleur artiste francophone aux AEA

Le chanteur congolais Fally Ipupa a été sacré meilleur artiste masculin d'Afrique de l'est, du sud et du centre, lors de la 7e édition des African Entertainment Awards (AEA) aux Etats-Unis d'Amérique qui s'est tenue le 26 décembre 2021 dans le New Jersey.

D'après le communiqué final des organisateurs de la manifestation culturelle rendu public sur les réseaux sociaux, à l'issue du vote, l'artiste congolais Fally Ipupa s'est vu honorer du prix de meilleur artiste masculin francophone. Pour cette prestigieuse récompense délivrée chaque année aux meilleurs acteurs culturels d'Afrique et de la diaspora, l'artiste originaire de la République démocratique du Congo a concouru contre neuf autres africains dans cette catégorie.

Artiste congolais le plus en vue de cette dernière décennie, le chanteur Fally Ipupa ne cesse de surprendre. Son ascension fulgurante est telle que personne ne peut l'arrêter présentement. L'ancien sociétaire du Quartier Latin, devenu aujourd'hui patron de son propre groupe " F Victim ", continue d'aligner des trophées, preuve d'une vitalité artistique qui n'a pas son pareil dans l'univers musical congolais. Peu avant cette récompense, l'artiste a obtenu, au cours de l'année 2021, d'autres distinctions sur la scène continentale. En octobre dernier, il a obtenu le trophée de meilleur artiste francophone lors de la treizième édition du Canal d'or et lors de la cérémonie des Afrima Awards. Il a gagné aussi deux trophées dont celui de meilleur artiste masculin d'Afrique centrale et celui de meilleur vidéo de l'année.

Par ailleurs, les abonnés YouTube qui suivent de près le parcours des différentes stars africaines et mondiales lui ont décerné le trophée de créateur or YouTube, pour sa chaîne créée en 2007. Il dépasse actuellement le seuil d'un milliard de vues, une performance jamais atteinte par un artiste congolais résidant à Kinshasa, toute génération confondue.

A noter que l'artiste est l'invité d'honneur pour la Coupe d'Afrique des nations qui se tiendra au Cameroun, où il offrira un concert musical à l'ouverture. L'invitation à cette cérémonie lui a été remise par le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a personnellement effectué un déplacement en Côte d'Ivoire lors du concert de l'artiste.