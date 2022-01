Congo-Brazzaville: Handicap - Le braille, une porte de salut pour l'autonomisation des personnes aveugles

A l'occasion de la célébration de la Journée internationale du braille, le secrétaire adjoint du Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap et membre du comité de pilotage de l'association " Viens et vois ", Guy Richard Okossa Ndinga, a rappelé le rôle crucial et l'importance du braille comme une porte de la connaissance et de l'autonomisation de la personne aveugle.

Dans son allocution prononcée le 4 janvier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du braille, Guy Richard Okossa Ndinga a laissé entendre que cet élément est un outil qui permet aux déficients visuels de s'exprimer et d'entrer en contact avec le savoir livresque. " En 1981, le président de la République, son excellence M. Denis Sassou N'Guesso, avait inauguré l'Institut national des aveugles (INA). Cette structure scolaire spécialisée avait pour but de former les jeunes aveugles congolais à l'utilisation de l'écriture braille ", a-t-il indiqué. A l'en croire, l'INA a déjà formé plus de 6 000 diplômés dont certains ont eu le privilège de poursuivre les études universitaires jusqu'à obtenir des licences et masters dans plusieurs domaines.

s'adressant aux parents, Guy Richard Ndinga Okossa a assuré que posséder un enfant aveugle n'est pas une fatalité. " Les enfants aveugles ne sont pas des personnes finies. Aussi, je vous prie de les emmener à l'école. Ils auront la possibilité d'apprendre le braille, d'obtenir des diplômes et de devenir des cadres dans l'administration congolaise ", a-t-il laissé entendre. Aussi, il a demandé aux jeunes souffrant de déficience visuelle de prendre au sérieux leurs études afin de pouvoir remplacer valablement la génération active actuelle.

Néanmoins, il a souligné le fait que de nombreux écoliers et étudiants aveugles rencontrent des difficultés majeures dans leur formation. Cela étant dû, entre autres, au manque de formateurs qualifiés. La plupart des enseignants fonctionnaires sont admis à la retraite. Les jeunes sont, en quelque sorte, abandonnés à eux-mêmes.

L'autre raison est liée au manque d'intégration scolaire des élèves aveugles. " A l'époque, les élèves et étudiants aveugles congolais étaient assistés, dans leur processus de formation, par les encadreurs itinérants. De nos jours, à cause de la crise, ces encadreurs ne sont plus rémunérés. Et les enfants ne peuvent plus poursuivre leur formation ni au collège ni au lycée, encore moins à l'université ", a déploré Guy Richard Ndinga Okossa.

A cet effet, il appelle les autorités concernées à prendre l'initiative non seulement de former les enseignants capables de s'occuper des écoliers et étudiants aveugles, mais aussi et surtout de les recruter à la Fonction publique.

Notons que le français Louis Braille est l'initiateur de la forme d'écriture utilisée par les aveugles.