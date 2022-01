Afrique: Une sélection congolaise battue par Pyramids FC au Caire

Une sélection de la République démocratique du Congo (RDC) a été battue 0-1, le 5 janvier au Caire, par la formation de Pyramids FC d'Egypte, en match amical assorti d'un stage qui n'avait pas lieu d'être...

La sélection composée de joueurs évoluant au pays et en Tanzanie a livré un match de préparation contre Pyramids FC d'Egypte, avant de servir de sparring-partner aux Pharaons qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui démarre le 9 janvier au Cameroun. L'unique but de la partie a été inscrit par le capitaine du club égyptien, Omar Gaber, à la 31e mn sur penalty.

Pour ce match préparé par le sélectionneur adjoint Dauda Lupembe, le onze de départ s'est composé du gardien de but Hervé Lomboto (DCMP), et en défense, Djuma Shabani (Young Africans/Tanzanie) et Ernest Luzolo Sita (Mazembe) respectivement les couloirs droit et gauche. Kayembe Ndotoni (DCMP) et Yannick Bangala (Young Africans) ont été postés dans l'axe. Au milieu de terrain, on a retrouvé Amédée Masasi (V.Club), Maxi Mpia Nzengeli (Maniema Union), Karim Kimvuidi (DCMP) et Mercey Ngimbi (Mazembe). Jonathan Ikangalombo Kapela (DCMP) et Adam Bossu Nzali (Mazembe) ont formé le duo d'attaque.

Un stage pour rien...

Pour une large opinion sportive congolaise, ce stage en Egypte n'avait même pas lieu d'être, car cette sélection ne disputera pas les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Mais la Fédération congolaise de football association et le ministère des Sports ont tenu à ce stage, au motif de préparer les barrages, un argumentaire fallacieux pour plusieurs.

Selon d'autres, ce stage a en fait été maintenu afin de servir de sparring-partner aux Pharaons avant d'aborder la CAN.

Notons que ces joueurs ont été arrachés à leurs clubs en plein championnat national pour se rendre pendant plus de dix jours en Egypte. Et l'on apprend que cette sélection congolaise ne jouerait plus contre l'Egypte A ce 7 janvier, mais contre un autre club égyptien, le SC Makkasa. C'est donc pour rien que la délégation congolaise -composée de quarante personnes dont vingt-six joueurs arrachés à leurs clubs- séjourne en Egypte aux frais du Trésor public. Précisons que cette rencontre ne compterait pas dans le classement Fifa, la RDC ayant fini l'année 2021 à la 64e position mondiale.