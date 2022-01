Congo-Brazzaville: "Si vous voyez" d' Ecoma Gospel

Pour bien commencer l'année, le groupe chrétien Ecoma Gospel vous invite à écouter son nouveau single " Si vous voyez " !

Il ne suffit pas de le voir, il faut aussi l'entendre. Et si vous ne l'avez ni vu ni entendu depuis qu'Ecoma Gospel a été créé en 2003 au quartier Roy, à Pointe-Noire, dites-vous que vous avez manqué une part de pur bonheur car " Offrir de la joie " est, en effet, le leitmotiv de ce groupe chrétien. Toutes musiques confondues, on peut même se laisser à penser que son leader, Uriel Féret, doué d'une énergie impressionnante, est sans doute l'un des meilleurs chanteurs que compte le Congo Brazzaville. Bien sûr, la notion de " meilleur " est par essence une valeur subjective en matière artistique mais il est néanmoins possible d'affirmer qu'il est pour le moins l'un des interprètes les plus complets tant il manie indifféremment gospel, blues, soul, jazz ou rap avec une facilité déconcertante.

Il faut ici souligner qu' Uriel Féret est merveilleusement entouré d'une jolie flopée de choristes maîtrisant tout autant l'art de la scène et celui du chant quelle qu'en soit la langue : français ou anglais, lingala ou kituba et même espagnol. Naturellement, faire poser autant de joli monde dans un studio d'enregistrement n'est pas chose aisée et donc rare. Après deux opus, " Jéricho " et " Le réveil ", Ecoma Gospel nous revient avec le single " Si vous voyez ", enregistré au BM Studio 242 par Bradley Mixel et dont la sortie est programmée le 11 janvier. En ce temps de crise sanitaire, méfiez-vous, si vous le voyez le bonheur est contagieux !