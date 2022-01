Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club détruit Panda à Kinshasa

La nouvelle année a frénétiquement débuté à la Ligue nationale de football (Linafoot) avec la poursuite normale des rencontres du championnat national de Ligue 1.

L'an 2022 a idéalement débuté pour l'AS V.Club, large vainqueur, le 4 janvier au stade des Martyrs de Kinshasa, de l'US Panda B52 de Likasi, par cinq buts à zéro. C'était pour le compte de la 19e journée de la 27e édition du championnat de la Linafoot. Avant le coup d'envoi, une minute de silence a été observée en hommage à Me Grégoire Yombo Kebeji Njila, ancien président de V.Club et ancien vice-président du Conseil suprême (conseil des sages) de V.Club, décédé le 25 décembre 2021.

Glody Kikwama Mujinga (8e mn) a ouvert la marque sur service de Marouf Tchakei. Eric Kabwe a doublé la mise à la 45e mn. Le Camerounais Pascal Mbarga (50e mn) a marqué le troisième but, avant le quatrième d'Eric Kabwe à la 70e, auteur d'un doublé. Et Obed Mayamba a clôturé la série avec le cinquième but à la 74e mn, sur une passe décisive d'Eric Kabwe. C'est le troisième carton de V.Club infligé à ses adversaires au cours de cette saison, après le cinglant 5-1 contre Tshinkunku et 5-0 face à l'AS Simba de Kolwezi.

Notons, par ailleurs, la titularisation, pour la première fois de la saison, du gardien de but expérimenté camerounais Nelson Lukong Bongaman par le coach Raoul Jean Pierre Shungu, alors que le Congolais de Brazzaville, Jacques Medina Temopele, a été désigné " homme du match ". Avec ce succès, V.Club totalise trente-cinq points en treize sorties, deuxième au classement derrière Mazembe avec trente-huit points en quatorze matches livrés. L'US Panda a neuf points après douze sorties.

Pas de victoire pour Don Bosco, Etoile du Kivu, Blessing... Kuya...

Le même mardi, au stade Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi, le CS Don Bosco a été accroché par l'AC Rangers, 1-1. Battus au match précédent par FC Saint Eloi Lupopo, les Académiciens de Kinshasa ont ouvert la marque à la 32e mn par Bongwalanga. Mais les joueurs d'Eric Tshibasu ont poussé pour égaliser à la 45e par Gloire Mujaya. Au classement, Don Bosco compte treize points après neuf matches, alors que Rangers dispose de vingt-et-un points pour quatorze rencontres.

Signalons également le résultat d'égalité de zéro but partout, le même jour au stade de la Concorde de la commune de Kadutu, à Bukavu, entre Etoile du Kivu et Blessing FC de Kolwezi. C'était la première rencontre sur le banc du nouvel entraîneur d'Etoile du Kivu, André Konga Ngola, ancien buteur international. En termes de points, Etoile du Kivu en totalise huit au terme de dix matches livrés. Blessing, de son côté, compte désormais quatorze points après quatorze matches.

Le 2 janvier, au stade des Martyrs, l'AC Kuya et la Jeunesse sportive Groupe Bazano ont fait jeu égal par 2-2, en match de la 13e journée. Tondi Kafiti (17e mn) et Merlin Kapela Mongo (27e) ont marqué pour Kuya. David Mukonkole (21e mn) et Apataki Lumbela contre son camp sur une frappe du même David Mukonkole (90+3e mn) ont égalisé à chaque fois pour Bazano. Ayant déjà accroché le Daring Club Motema Pembe avant d'affronter Bazano, l'AC Kuya du président Jeannot Binanu a douze points au terme de onze sorties, et joue le 12 janvier contre Mazembe à Lubumbashi. Pour sa part, Bazano a atteint la barre de dix-huit points en douze matches et s'oppose le 7 janvier, à Lubumbashi, au Blessing FC de Kolwezi.