Algérie: Tamanrasset - L'Algérie et le Niger pour la promotion de la coopération commerciale

Tamanrasset — Les présidents des Chambres de Commerce et de l'Industrie "CCI-Ahaggar" de Tamanrasset (Algérie) et celles des régions de Tahoua, Agadès et Zinder (Niger) ont plaidé, jeudi à Tamanrasset, pour la mise en place d'une commission mixte algéro-nigérienne pour la promotion de la coopération commerciale entre les deux pays.

S'exprimant lors de rencontres tenues dans le cadre de la 35ème édition de la manifestation économique de l'Assihar qui se poursuit à Tamanrasset, les responsables de ces organismes commerciaux ont appelé à l'installation d'une commission mixte algéro-nigérienne composée d'experts et d'opérateurs économiques, chargée de l'examen et de l'évaluation des perspectives économiques et commerciales et des opportunités de développement des échanges et de la promotion commerciale entre les deux pays voisins.

Ils ont mis l'accent, en outre, sur la nécessité d'agir selon un programme d'action de cette commission pour renforcer la coopération commerciale frontalière, algéro-nigérienne, à travers un jumelage entre les chambres de commerce et de l'industrie CCI-Ahaggar de Tamanrasset (Algérie) et leurs homologues des régions de Tahoua, Agadès et Zinder (Niger), en vue de raffermir les échanges de données économiques entre opérateurs économiques des deux pays.

Le président de la CCI-Ahaggar, Lâalaoui El-Ouafi, a indiqué que libération et l'accompagnement des initiatives économiques des opérateurs dans la région va contribuer sensiblement à la fluidité de la circulation des personnes et des capitaux.

Le directeur de la Chambre de commerce de Tahoua (Niger), Boubaker Adamou, a estimé, quant à lui, que "la coordination permanente inter-chambres commerciales devra engendrer des facilités douanières à même d'ouvrir des horizons à la diversification des échanges commerciaux".

Il a mis en avant, à ce titre, la nécessité d'ouvrir des banques dans l'intérêt des deux parties, en vue de faciliter le mouvement des capitaux et la domiciliation bancaire, suggérant, à ce propos, l'ouverture d'annexes bancaires dans les deux pays pour accompagner les différentes opérations bancaires.

Les deux parties ont, lors de ces rencontres en marge de l'Assihar, appelé à accorder toutes les facilités pour développer le libre échange, tout en prévoyant des mesures incitatives aux opérateurs économiques afin de créer des partenariats économiques et monter des entités économiques mixtes.

Elles ont porté sur l'exportation, entre autres, de matériaux de construction, d'articles en plastique et de produits agricoles.

Les opérations d'exportation vers les marchés africains devront connaitre en 2022 une tendance à la hausse, traduisant une forte volonté de promouvoir les échanges commerciaux avec les pays africains, a-t-on souligné.

Placés sous le signe de "Tamanrasset: Portail du marché africain", la manifestation économique de l'Assihar (26 décembre-8 janvier), retenue au titre des efforts de la promotion des opportunités d'exportation et d'ouverture sur les marchés africains, regroupe plus de 150 opérateurs économiques algériens et de pays africains voisins.