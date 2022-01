Afrique: Guide de l'intégration économique de la femme - Un outil d'appui à son adhésion au processus de production national

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaouter Krikou a affirmé, jeudi à Alger, que le guide de l'intégration économique de la femme élaboré à l'initiative du ministère se voulait "un outil d'appui à l'adhésion de la femme au processus de production national".

Dans son allocution aux travaux d'une Journée d'information, consacrée à la présentation de la première édition du guide, Mme Krikou a souligné qu'il s'agit d'un outil d'appui à l'adhésion de la femme au processus de production national, notamment la femme au foyer et la femme rurale, et ce au titre d'un programme intersectoriel, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Ce guide sera susceptible d'aider les femmes désirant promouvoir leurs compétences et développer leur savoir-faire, à travers leur dotation en données nécessaires, dont les procédures inhérentes à la politique de formation professionnelle, les dispositifs d'emploi et les différents programmes et mécanismes de promotion entrepreneuriale garantis par l'Etat à travers tous les secteurs, a ajouté la ministre.

La ministre a également rappelé les efforts de l'Etat visant à associer la femme aux efforts de développement, à la faveur de la création de projets générateurs de richesses via l'entrepreneuriat, citant certaines mesures prises pour la promotion et l'accompagnement de cette frange de la société et partant son association aux efforts de développement national.

En marge de la rencontre, Mme Krikou accompagnée du secrétaire général du ministère des moudjahidine et Ayants-droit, Hachemi Afif a remis au Musée national du Moudjahide une toile réalisée par un jeune talent handicapé, mettant en avant les valeurs de solidarité et de cohésion sociale lors des incendies qui avaient ravagé l'été dernier certaines wilayas du pays.