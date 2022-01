Algérie: Investissement - Dégel de tous les projets créateurs de richesses

Alger — Le Premier ministre et ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé jeudi à Alger le dégel en 2022 de tous les projets publics et privés créateurs de richesses et d'emplois.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de remise des affectations budgétaires aux différents départements ministériels au titre de l'exercice 2022, M. Benabderrahmane a précisé qu'"il a été décidé de lever le gel, en 2022, sur tous les projets publics et privés contribuant à la création de richesses et d'emplois et de remplacer les importations par des produits nationaux pour ne pas être impactés par les convulsions des marchés extérieurs".

M. Benabderrahmane a ajouté que 2022 sera l'année du "véritable décollage économique de l'Algérie" et de "la poursuite des réformes structurelles relatives au système fiscal et au secteur public".