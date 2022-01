Algérie: Le savant et penseur Mohamed Salah Seddik distingué par la radio du Saint Coran

Alger — Le savant et penseur Mohamed Salah Seddik a été honoré, jeudi, à Alger, lors d'une conférence organisée par la Radio du Saint Coran sous le titre "Des érudits et des références", en reconnaissance à ce qu'il a offert à l'Algérie pendant la Guerre de libération et après l'indépendance.

"Inculquer les valeurs morales, religieuses et patriotiques aux jeunes est la responsabilité de tous", a affirmé, le savant Mohamed Salah Seddik, dans son intervention lors de cette conférence organisée au centre culturel Aissa Messaoudi à la Radio Algérienne.

L'Algérie "a payé un lourd tribut pour sa liberté et son indépendance depuis la colonisation française", a indiqué le savant et historien Mohamed Salah Seddik, soulignant l'importance de "travailler en toute sincérité pour préserver l'Algérie et son unité nationale".

Dans son intervention, le professeur universitaire Smail Mira a affirmé que le savant Mohamed Salah Seddik "est un érudit de premier rang qui s'est abstenu d'accepter tout poste politique et a préféré se consacrer à l'écriture", soulignant qu'il est l'auteur de "153 livres dans divers domaines de sciences et de connaissances historiques, religieuses et littéraires".

Né en 1925 à Azazga (wilaya de Tizi Ouzou), Mohamed Salah Seddik, était le compagnon de nombreux leaders de la guerre de libération, dont le colonel Amirouche, le colonel Ouamrane, Abderrahmane Mira et Abdelhafid Boussouf.