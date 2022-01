Maroc: La structure des exportations marocaines quasi intacte à fin novembre 2021

Phosphates et dérivés, automobile, agriculture, agroalimentaire et textile restent au sommet des exportations

Les phosphates et dérivés, l'automobile, l'agriculture et l'agroalimentaire ainsi que le textile et cuir demeurent au sommet des exportations marocaines à fin novembre 2021, selon les derniers chiffres de l'Office des changes.

Une analyse rapide de la structure des exportations marocaines montre, en effet, que ces produits sont restés au sommet des exportations au terme des onze premiers mois de l'année qui vient de s'écouler.

En hausse de 51,9% à fin novembre 2021, soit +23.64MMDH par rapport à la même période de l'année précédente, les ventes des phosphates et dérivés ont atteint 69.19MMDH au lieu de 45.55MMDH enregistrés au cours de la même période de l'année 2020.

Dans son bulletin des indicateurs des échanges extérieurs du mois de novembre rendu public récemment, l'Office explique que "cette évolution fait suite à l'augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+14.73 MMDH) due à l'effet prix en hausse de 65,4% (4.595 DH/T à fin novembre 2021 contre 2.779 DH/T à fin novembre 2020)".

Après analyse, il ressort que les quantités exportées de ce produit ont connu une baisse de 8,6% au onzième mois de l'année précédente.

En se situant à 75.08MMDH à fin novembre 2021 contre 66.55 MMDH à la même période de l'année précédente, les exportations du secteur automobile ont, pour leur part, enregistré un accroissement de 12,8% correspondant à +8.52MMDH.

Cette évolution est due à la hausse des ventes du segment de la construction qui ont progressé de +26,2% (+7.07MMDH), selon les explications de l'Office des changes qui fait état, en revanche, d'une légère baisse de 1,1% (-253MDH) des ventes du segment du câblage.

Soulignons toutefois l'accroissement du nombre de voitures de tourisme exportées qui a bondi de 12,8% pour atteindre 317.068 voitures vendues à fin novembre 2021 contre 281.134 au terme de la même période de l'année 2020.

Soutenues par une hausse simultanée des ventes de l'industrie alimentaire de 3.36MMDH et celles de "Agriculture, sylviculture, chasse" de 2.27MMDH, les exportations du secteur "Agriculture et agroalimentaire" se sont, pour leur part, accrues de 10,2% (+5.83MMDH). Selon les données recueillies, elles ont attient 62.90MMDH à fin novembre 2021 contre 57.06MMDH un an auparavant.

L'analyse des données montre toutefois que "la part des ventes de ce secteur dans le total des exportations perd 2,3 points se situant à 21,5% à fin novembre 2021 contre 23,8% à fin novembre 2020", a fait remarquer l'Office des changes dans son bulletin.

Quatrième secteur exportateur à fin novembre 2021, les ventes du secteur textile et cuir se sont hissées à 33.49MMDH contre 27.74MMDH à fin novembre 2020. Ce qui représente un accroissement de +20,7% correspondant à +5.74MDH.

La hausse des exportations des vêtements confectionnés (+4.08MMDH), des articles de bonneterie (+1.569MMDH) et dans une moindre mesure des chaussures (+181MMDH) explique cette évolution, selon l'Office des changes.

Au terme du mois de novembre 2021, l'Office des changes note que les exportations de marchandises se sont situées dans leur ensemble à 293.15MMDH contre 239.37MMDH un an auparavant, soit une hausse de 22,5% (+53.77MMDH).