Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - L'Uvci promeut la culture du numérique

Quinze jours d'activités intenses ont été organisées à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, à l'orée des fêtes de fin d'année, pour promouvoir la culture du numérique éducatif.

La Covid-19 a bouleversé les habitudes des populations mondiales en général et ivoiriennes en particulier. Les établissements d'enseignement supérieur ne sont pas en reste. Qui, pour faire face à la situation, optent de plus en plus pour le numérique éducatif. En la matière, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci) a pris les devants.

L'établissement s'est lancé dans une dynamique avant-gardiste de dématérialisation de la formation post-baccalauréat. Ainsi, en fin d'année 2021, dans la période du 19 novembre au 2 décembre, il a organisé une Quinzaine du numérique éducatif dans ses locaux, à Abidjan-Cocody.

Sous l'impulsion du Pr Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'édition 2021 était axée sur la transformation digitale et la science ouverte comme moteurs de la performance des universités et du développement sociétal.

Cette 4e édition visait, d'une part, la promotion de la culture numérique dans l'enseignement, la recherche, l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle et, d'autre part, le renforcement des politiques du libre accès et les stratégies de la science ouverte.

" La Quinzaine du numérique 2021 veut relever plusieurs défis ", a déclaré Pr Fernand Kouamé, directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'Uvci et président du comité scientifique de cette quinzaine ; non sans énumérer les différents objectifs de cet évènement. Il s'agit, a-t-il précisé, de faire le bilan de toutes les initiatives prises en vue de dynamiser le numérique éducatif en Côte d'Ivoire, relativement à la pédagogie, à l'innovation, à la science ouverte, à l'insertion professionnelle, à l'incubateur, au laboratoire de fabrique (fabla ); afin de propulser le numérique éducatif en Côte d'Ivoire.

Pour sa part, le Pr Koné Tiémoman, directeur général de l'Uvci, a traduit les attentes du ministre Adama Diawara, parrain de cette Quinzaine du numérique éducatif.

A l'en croire, l'objectif de l'Uvci est de demeurer leader de la culture numérique. Elle permet à l'Uvci de conduire le train de la digitalisation du système éducatif ivoirien, axé sur la formation, la recherche, l'employabilité et l'humanité numérique.

La conférence inaugurale prononcée par Salimou Bamba, directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Pme, a porté sur le thème " Science, technologie et innovation, moteur de développement sociétal et de la performance des entreprises ", a présenté l'innovation comme une source d'économie durable, de création de valeurs, de richesses et de l'employabilité qui peuvent favoriser le développement du pays.

Les communautés virtuelles engagées dans le service

La Quinzaine du numérique éducatif en Côte d'Ivoire repose sur un pilier. Il s'agit de "l'Humanité numérique". Elle fut l'occasion de mettre en exergue la Journée des communautés et de la socialisation ; journée au cours de laquelle les différentes communautés de l'Uvci, réparties sur toute l'étendue de territoire ivoirien, ont fait le bilan des activités qu'elles ont menées tout au long de l'année.

A cet effet, Julie Kadio Assalé, sous-directrice de la scolarité, des services juridiques et de la communication, a félicité toutes les communautés pour leur motivation et différentes actions menées . La présentation des activités a été l'affaire des communautés d'Abidjan (Koumassi, Port-Bouët, Abobo, Cocody et Yopougon).

Un voyage en ligne à l'intérieur du pays a été organisé. Il a permis de présenter les communautés de Korhogo, d'Abengourou, de Bouaké et de Man.

Le bilan des activités sociales a été jugé satisfaisant. Des recommandations ont été faites aux étudiants. Selon les différents rapports, les communautés ont mené des actions sociales, de transformation digitale des collectivités territoriales.

Le Pr Koné Tiemoman a félicité les étudiants pour leur dévouement au travail. Il a promis de les appuyer en matériels informatique et didactique assortis d'une dotation en connexion internet et en projecteurs.

A sa suite, Sidibé Daouda, directeur des œuvres universitaires et de la vie associative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, invité d'honneur de la cérémonie, a adressé ses félicitations et encouragements aux communautés virtuelles.

Pour ce qui est de la promotion du genre, les jeunes filles ont été invitées à s'impliquer dans les activités de socialisation numérique et dans le service à la communauté, afin d'occuper davantage de postes de responsabilité.

Le libre accès à l'information ou l'Open acces weekL'Open access week ou Semaine du libre accès à l'information s'est déroulé dans le cadre de cette Quinzaine du numérique éducatif de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire.

L'Open access week est une semaine en faveur du libre-accès aux publications scientifiques. Événement annuel du monde scientifique, cette semaine est meublée par de multiples conférences, séminaires ou annonces autour des thèmes tels le Libre accès, le Futur de la recherche académique et le Partage des connaissances et cela parallèlement au thème principal qu'est : " La transformation digitale et science ouverte : moteurs de la performance des universités et du développement sociétal". sur le plan international, l'évènement a mis l'accent sur "l'importance de notre façon d'ouvrir la connaissance : construisons l'équité structurelle".

Deux ateliers en ligne et en présentiel ont été animés par plusieurs intervenants issus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal et de la Chine. Ils ont partagé leurs expériences sur le fonctionnement et l'animation des différents centres de savoir, mémoire du monde. Cette année, l'objectif est de réfléchir sur les stratégies visant à mettre en place et officialiser le Centre de savoir, mémoire du monde de Côte d'Ivoire.

Ce Centre de savoir, de recherche, d'éducation et de formation permettra aux enseignants, chercheurs et étudiants d'avoir une meilleure visibilité des activités de l'Unesco et favoriser, par conséquent, l'accès à l'information scientifique.

Il faut noter que les fondations de la création de ce Centre ont été posées après la signature d'un protocole d'accord entre l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire et le sous-comité de l'éducation et de la recherche.