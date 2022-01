Cote d'Ivoire: Situation de La Poste - Les syndicats initiateurs du "Mouvement de bandeaux rouges" interpellent le Chef de l'Etat

Le Syndicat libre des agents de La Poste Côte d'Ivoire (Sylap-Ci) et le Syndicat national des agents libres de la Poste Côte d'Ivoire (Synalposte-Ci), initiateurs du mouvement dit de "bandeaux rouges" appellent le Président de la République, Alassane Ouattara, à l'aide en vue de poser les actes qu'il faut pour sortir l'entreprise de cette situation difficile qu'elle traverse depuis belle lurette.

Le mercredi 5 janvier 2022, lors d'un échange dans les locaux de Fraternité Matin, à Abidjan-Adjamé, le secrétaire général du Sylap-Ci, Verdier Aka Florent Antoine et celui du Synalposte-Ci, Daly Durand, ont insisté sur leurs revendications qui se résument en 17 points. Avec à la clé l'irrégularité des salaires. En raison de ces impayés, les agents disent ne plus pouvoir payer leurs loyers. Certains sont expulsés de leurs domiciles et de ce fait dorment dans des églises.

Ils ont également évoqué le manque de formation, de profil de carrière ni de base salariale. Il y a aussi les mauvaises conditions de travail, l'inégalité des traitements des salariés de la même catégorie, les recrutements et nominations arbitraires, sans oublier la mise en application immédiate du décret majorant de 9% le salaire depuis 2015, etc.

Cette " grève illimitée " qu'ils ont entamée depuis le lundi 3 janvier 2022, est consécutive à la non-application de l'ensemble de leurs revendications.

Comme mode opératoire, les syndicats reconnaissent avoir parcouru des agences pour demander à leurs collègues de se joindre à eux sans les brutaliser. " Nous reconnaissons que nous sommes passés de bureaux en bureaux, ce, en présence des agents de sécurité. Mais nous ne sommes pas des vandales. C'est juste pour que triomphe le juste droit ", explique Verdier Aka Florent Antoine.

Ils estiment que les autres syndicats, à savoir le Synapostel, le Syntraposte et le Novistrapostel qui disent ne pas se reconnaître dans ce mouvement, sont de connivence avec la direction générale. " L'ensemble de leurs adhérents n'ont pas de possibilité de se plaindre. Ils ont tous des postes de responsabilité ", affirme Verdier Aka Florent Antoine.

Le Sylap-Ci et le Synalposte-Ci revendiquent plus de 700 membres. Selon les premiers responsables, le mouvement a rencontré l'assentiment de 127 bureaux avec 88% d'adhésions sur 200 bureaux que compte La Poste Côte d'Ivoire. Ils mènent un " combat noble " pour " la même maladie " qui est la situation des employés et de toute l'entreprise.