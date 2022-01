Cote d'Ivoire: " Yacouba Sylla, Gagnoa et la Côte d'Ivoire " - Un film documentaire sur les grands actes du sage de Gagnoa

Le patriarche né vers 1906 à Nioro du Sahel (actuel Mali) est décédé à Gagnoa, le 15 août 1988.

De Cheick Yacouba Sylla, l'histoire retient le guide religieux, le fondateur, dans les années 1930, d'une communauté soufie inspirée du hamallisme (Yacoubisme), l'entrepreneur dynamique et homme de paix, fidèle compagnon et soutien du président Félix Houphouët-Boigny depuis le lancement du Rassemblement démocratique africain (Rda) en 1946.

Né à Nioro du Sahel (actuel Mali) vers 1906, il est condamné par l'administration coloniale et exilé à Sassandra, en Côte d'Ivoire, où il purgea, de 1930 à 1938, une peine de prison et de travaux d'utilité publique. Durant son voyage vers Sassandra, la troupe marqua une brève escale à Gagnoa, en 1930, et le patriarche prit l'engagement de revenir bâtir sa vie et celle de sa communauté, aujourd'hui fortement implantée dans ladite ville.

Après donc sa libération en 1938, Il y développe des plantations de cacao et de café, organise le transport des produits par camion, ouvre des commerces et fonde une chaîne de cinémas dans les principaux centres d'implantation de sa communauté. Pour perpétuer sa mémoire et ses œuvres, son petit fils et homonyme Yacouba Sylla, écrivain, poète, auteur de l'œuvre "Les Filles de Gagnoa" et président de l'Ong "Lire et Savoir au Tunnel de la Fraternité (Lisaf), a produit un film documentaire intitulé " Yacouba Sylla, Gagnoa et la Côte d'Ivoire (Tome 1)". Véritable incursion dans la vie de celui qu'on appelle affectueusement le "Sage de Gagnoa".

Le tome 1 du documentaire a eu le mérite d'exhumer l'histoire d'une communauté (les Yacoubistes) désormais appartenant au patrimoine ivoirien.

" Il s'agissait pour nous de montrer qui est le personnage mythique qu'on appelle le patriarche Yacouba Sylla, son origine, la raison de sa détention par l'administration coloniale et son exil à Sassandra, celle également de son installation à Gagnoa et nulle part ailleurs ", a expliqué le 4 janvier à notre rédaction, le producteur du documentaire qui, dans sa démarche, n'a pas manqué d'exprimé la foi yacoubiste, la pensée spirituelle du patriarche.

Le documentaire ressort également son amitié avec Félix Houphouët-Boigny et le soutien logistique qu'il lui a apporté pour la mise en place du Rassemblement démocratique Africain (Rda). Sans oublier son statut de grand opérateur économique et sa contribution pour le développement culturel par la construction des salles de cinéma dans 7 villes de la Côte d'Ivoire. " Nous nous réjouissons de l'accueil favorable que le monde de la culture et des Lettres à réservé au documentaire. C'est pourquoi je voudrais ici dire un grand merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent dans ce projet.

Nous sommes à pied d'œuvre pour boucler le Tome 2 du documentaire qui sera accompagné par un livre intitulé "Yacouba Sylla, acteur de développement" et une exposition photographique itinérante portant sur le thème "Houphouët-Boigny et Yacouba Sylla", une amitié au service de l'homme, du développement et de la promotion de la paix", a conclu le petit fils du Patriarche de Gagnoa