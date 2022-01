Algérie: Championnat militaire de tir au PA - Domination des athlètes de la 1ère RM

Mila — Les athlètes de la première région militaire (RM) ont dominé le championnat militaire national de tir au PA (messier et dames), clôturé jeudi à la 7ème brigade blindée "chahid Benhadj Messaoud" de Teleghma (Mila), avec deux médailles en or, une d'argent et une autre de bronze.

Dans ces joutes de quatre jours qui ont mis en lice 70 athlètes de 25 équipes représentant les diverses régions, commandements et directions de l'institution militaire, les représentants de la 1ère RM ont obtenu les deux médailles d'or du tir de précision individuel/dames et du tir de rapidité individuel/messieurs ainsi que l'argent du tir de rapidité individuel/dames et la bronze du tir de précision équipes/messieurs.

La troisième position est revenue à la 5ème RM dont les représentants ont décroché 5 médailles dont l'or au tir de rapidité individuel/messieurs obtenu par l'équipe de la 1ère brigade blindée, 2 en argent en tir de précision des messieurs en individuel et par équipes, une en bronze de la même épreuve en individuel/messieurs et une autre en bronze dans le tir de rapidité équipes/messieurs.

La 3ème RM est arrivée en quatrième place avec 1 en or et 2 en argent suivie par le commandement des forces terrestres avec 1 en or, 1 en argent et 1 en bronze.

Le commandant de la 7ème brigade blindée, le général Mahmoud Dridi qui a présidé la distinction des vainqueurs, a salué les performances des participants et participantes à ce championnat qui s'est caractérisée, a-t-il noté, par une compétition serrée qui a révélé le haut niveau des éléments de l'Armée nationale populaire dans le tir au pistolet automatique et le travail de base de formation fait au niveau des diverses unités militaires dans le cadre de la préparation au combat de leurs éléments.

Le même officier a appelé à rattraper les insuffisances relevées estimant que la manifestation a été une opportunité d'évaluer le travail d'entrainement et les compétences acquises.