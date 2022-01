Tunisie: Exposition " Les Beys Husseinites" du 13 janvier au 31 décembre 2022 à Ksar Said

Tunis — Le Centre des Arts, de la Culture et des Lettres, Ksar Said, à Tunis, abritera, tout au long de cette année, une exposition qui s'intitule " Les Beys Husseinites" qui sera ouverte au public du 13 janvier au 31 décembre 2022.

" Les Beys Husseinites" est une exposition organisée par le Centre des Arts, de la Culture et des Lettres Ksar avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles représentée par la Direction des arts plastiques et en collaboration avec l'Institut national du Patrimoine (INP), la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), le Palais Ennejma Ezzahra et les collections privées de "Tej el Molk Khayachi" et "Sachat Beylicat".

Le Centre des Arts, de la Culture et des Lettres Ksar Said a annoncé que le vernissage aura lieu le 12 janvier, à 15h, en présence de la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Guettat Guermazi.

Wajida Sakouhi est la commissaire de cette exposition qui s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine Tunisien de la collection du palais Ksar-Saïd, comprenant des costumes, uniformes, médailles, truelles commémoratives, pistolets, trônes et toiles en différents formats.

Ce récit artistique et visuel retrace les contours d'un grand épisode de l'histoire de la Tunisie et du régime beylical et ses différentes facettes, politiques, militaires et religieuses. Il couvre la période de deux siècles et demie de la dynastie beylicale étalée de 1705 à 1957 qui marque la date de l'abolition du régime monarchique et la proclamation de la République tunisienne.

Un aperçu historique des différentes périodes du régime beylical sera donné à travers 17 tableaux de grands et petits formats, réalisés par les artistes pionniers du régime beylical. Il s'agit d'artistes qui ont laissé de grandes richesses artistiques et culturelles et un patrimoine de haute valeur historique dont on cite Hédi Khayachi (1882-1902), Noureddine Khayachi (1907-1987), Mohamed Mtimet (1939-2011)...

Les 17 œuvres exposées permettront de revisiter l'histoire des beys à travers une collection de portraits restaurés par l'équipe du laboratoire de conservation et de restauration des biens culturels. Le Bey, chef suprême de l'Etat, symbolisant la monarchie beylicale est représenté dans des portraits comme celui de Hussein Ben Ali el-Turki, fondateur de la Dynastie husseinite (1705-1735/40). Cet portrait est imaginé par Hédi Khayachi dont les oeuvres sont conservées par ses héritiers. Du même peintre sera également exposé un portrait de Mohamed Naceur Pacha Bey (1906-1922), en grand uniforme d'apparat appelé "El-kisbet el-kbar".

Selon le Centre des Arts, de la Culture et des Lettres Ksar Said, plusieurs expositions seront consacrées à la vie des beys de la Tunisie en vue de valoriser les différents tableaux historiques et culturels, comme certains objets restaurés et d'autres en cours de rénovation.

" Les Beys Husseinites" sera ouverte tous les jours de 10h00 à 15h00, à l'exception des lundis. Le protocole sanitaire sera appliqué, sachant que le droit d'entrée pour le grand public est fixé à 5 dinars par personne.