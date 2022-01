Gabon: Des pompes hydrauliques et des groupes électrogènes pour les populations de Bouma

L'action est de Max Samuel Oboumadjogo qui vient, par ce geste, d'épargner aux habitants dudit village une tracasserie de plusieurs kilomètres de marche quotidienne, en leur offrant de l'eau potable à portée de main et de la lumière pour chaque habitation.

Les Membres du Bureau Politique (MPB) du Parti Démocratique Gabonais (PDG) du 3ème siège du département de la Sébé-Brikolo (Okondja), Max Samuel Oboumadjogo et Jean Boniface Koubangoye, sont allés récemment offrir aux populations du village Bouma (Sud-est du Gabon), dans le canton Lékala, plusieurs groupes électrogènes de marque KingMax KM9500DXE destinés aux différentes familles et inaugurer, par la même occasion, deux nouveaux plateaux de pompes hydrauliques flambants neufs et une réhabilitation en guise de cadeaux pour les festivités de fin d'année. Une action de solidarité qui a vu l'appui multiforme du Chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a toujours dit qu'il ne serait heureux que lorsque les Gabonais seront heureux.

Les populations de Bouma, qui autrefois devaient avaler plusieurs kilomètres de forêt pour aller se procurer de l'eau de source, se trouvent soulager car ayant désormais le liquide précieux à portée de main. C'est de près, une aubaine pour les villageois, d'autant que les rivières environnantes se trouvent être aujourd'hui très asséchées. Un geste des deux MBP que les populations ont fortement salué, à commencer par le Chef de regroupement dudit village, Médard Lékélé.

"La population de Bouma, par ma voix, dit merci au Président de la République Ali Bongo Ondimba pour avoir permis à nos MBP de nous faire ces précieux cadeaux. Ces pompes nous épargneront désormais les longues distances que nous effectuons autrefois pour aller chercher de l'eau potable en forêt", a-t-il confié.

Quant aux groupes électrogènes reçus, ils viennent en appui aux dons en lampadaires solaires qui avaient été faits à Bouma et dans d'autres villages avoisinants il y a quelques mois. C'est donc dans le souci de voir les populations de leur siège accéder à un mieux-être, que le bienfaiteur et son collègue ont cette fois-ci pensé au confort de chaque famille en leur offrant lesdits groupes électrogènes. Un élan de cœur qui permettra à chacun de profiter au mieux de tous les avantages liés à l'électricité, comme regarder la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (Can). Une chance inespérée hier qui fait désormais la fierté des populations.

" Nous avons reçu de notre frère et fils Max Samuel autrefois des lampadaires solaires qui n'éclairaient que la voie principale et les devantures de chaque maison. C'était déjà une avancée considérable pour le village. Aujourd'hui, avec ces groupes électrogènes, nous pouvons désormais conserver des aliments au frais, charger nos téléphones portables pour être en contact avec nos enfants qui vivent loin de nous", a laissé entendre Dieudonné Mbélé, un habitant de Bouma.

Dans son mot de circonstance, Jean Boniface Koubangoye a vigoureusement insisté sur la parfaite harmonie qui prévaut entre son cadet Max Samuel Oboumadjogo et lui. Cette concordance s'inscrit précisément dans l'exécution des missions et instructions qui leur sont assignées par les instances dirigeantes de leur parti et par le Distingué Camarade-président de leur formation politique, dans la recherche de solutions aux différentes préoccupations qui minent le quotidien des populations de leur siège.

Quant au mécène Max Samuel Oboumadjogo, ces dons ne sont pas les derniers, car beaucoup de choses restent encore à accomplir.

" La fonction de MBP au sein du PDG implique des missions aussi politiques que sociales. En apportant cette modeste contribution, en termes de soulagement aux populations, il s'agit pour moi de m'arrimer à la vision du Chef de l'État qui ne cesse de prôner la solidarité. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de lui réitérer toute ma gratitude et lui dire que je suis conscient qu'il y a encore beaucoup à faire ", a-t-il affirmé.